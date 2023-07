Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Fate/Samurai Remnant – 9.8GB

Wizardry School: Escape Room – 8.2GB

Witch’s Garden – 6.4GB

Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut – 3.2GB

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case – 2.6GB

Blasphemous 2 – 2.2GB

Alice Escaped – 1.5GB

Death Becomes You – 1.2GB

Otoko Cross: Pretty Boys Dropout – 698MB

The Rewinder – 405MB

Quantum: Recharged – 354MB

Leafy Trails – 327MB

Would you like to run an idol cafe? 3 – 319MB

Otoko Cross: Pretty Boys Dropout – 312MB

Organ Trail Complete Edition – 297MB

A Short Tale – 162MB

Unidentified Falling Objects – 126MB

Shotgun King: The Final Checkmate – 66MB