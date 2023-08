C’est le site web britannique Start Menu qui affirme aujourd’hui que ses sources se sont alignées sur les informations présentées par les sources de VGC plus tôt cette semaine (voir ici), affirmant que le successeur de la Nintendo Switch devrait sortir au second semestre 2024 et que les développeurs ont déjà des kits à des fins de développement de jeux.

Ce qui est intéressant, c’est que ce même site assure que leurs sources leur ont également dit que Nintendo pourrait annoncer l’existence de la console de nouvelle génération lors de la Gamescom 2023. Leur source ne précise pas si cela signifie lors de l’événement Gamescom lui-même ou lors d’une présentation Nintendo Direct pendant la semaine de la Gamescom.

Le coup d’envoi de la Gamescom aura lieu du 23 au 27 août. Et c’est la première fois depuis plusieurs années que Nintendo participe officiellement au salon phare de notre continent.

On verra si la rumeur se confirme d’ici une vingtaine de jours, ou si le site web britannique Start Menu s’est juste offert un coup de pub facile avec une fausse rumeur. Après, tel les plus grands youtubeurs Français, ils se sont déjà couverts avec une fin d’article « tampon » (après un gros titre putaclic): « Nous sommes également toujours quelque peu hésitants à croire que Nintendo ferait une annonce aussi importante lors d’un salon qui n’est pas sa priorité depuis plusieurs années maintenant. »