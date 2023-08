Nintendo a communiqué ses derniers résultats financiers pour la période se terminant le 30 juin 2023 (du 1ᵉʳ avril 2023 au 30 juin 2023).

Nintendo réalise le meilleur premier trimestre fiscal de son histoire, surpassant même celui de la période Covid. En voici les grandes lignes de la partie économique :

– Chiffre d’affaires net pour cette période – 461,3 milliards de yens

– Bénéfice d’exploitation pour cette période : 185,4 milliards de yens

– Bénéfice ordinaire pour cette période : 253,7 milliards de yens

– Total du Nintendo Switch : 129,53 millions

– Total des jeux de la Switch – 1 088,35 millions (

– Ventes globales de Nintendo Switch au cours de cette période – 3,91 millions

– Ventes de Nintendo Switch standard pour cette période – 0,64 million

– Ventes de Nintendo Switch OLED au cours de cette période – 2,83 millions

– Ventes de Nintendo Switch Lite pour cette période – 0,43 million

– Mobile, revenus liés à l’IP, etc. pour cette période – 31,8 milliards de yens

En ce qui concerne l’activité Nintendo Switch au cours du premier trimestre (avril à juin 2023), The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (sorti en mai) a pris un bon départ en enregistrant des ventes de 18,51 millions d’unités. La sortie en avril du film The Super Mario Bros. Movie a eu un impact positif sur les ventes de titres liés à Mario, Mario Kart 8 Deluxe ayant enregistré des ventes de 1,67 million d’unités (pour des ventes cumulées de 55,46 millions d’unités). D’autres titres ont également continué à se vendre régulièrement. Grâce à ces facteurs, les ventes de matériel ont augmenté de 13,9 % en glissement annuel pour atteindre 3,91 millions d’unités, et les ventes de logiciels ont augmenté de 26,1 % en glissement annuel pour atteindre 52,21 millions d’unités.

En ce qui concerne l’activité numérique pour notre plateforme de jeux vidéo dédiée, les ventes numériques ont augmenté de 35,9 % en glissement annuel pour atteindre 119,6 milliards de yens, aidées par la dépréciation du yen combinée à de bonnes ventes de versions téléchargeables de logiciels packagés pour Nintendo Switch et à une augmentation des ventes liées à Nintendo Switch Online. Dans les activités liées au mobile et à la propriété intellectuelle, la combinaison d’une augmentation des revenus provenant des redevances et du niveau élevé d’engagement du public pour The Super Mario Bros. Movie a permis de réaliser des ventes globales de 31,8 milliards de yens (soit une augmentation de 190,1 % en glissement annuel).

Au final, les ventes globales ont atteint 461,3 milliards de yens, dont 369,0 milliards de yens hors du Japon, soit 80,0 % du total. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 185,4 milliards de yens. Avec la dépréciation du yen sur les marchés des changes, nous avons enregistré des gains de change de 47,2 milliards de yens, de sorte que le bénéfice ordinaire s’est élevé à 253,7 milliards de yens et le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère à 181,0 milliards de yens.

Pour le hardware, en continuant à véhiculer l’attrait de la Nintendo Switch, nous essayons non seulement de mettre une console dans chaque foyer, mais plusieurs dans chaque foyer, voire une pour chaque personne. Un autre objectif est de sortir continuellement de nouvelles offres afin que davantage de consommateurs continuent à jouer à la Nintendo Switch encore plus longtemps et que nous puissions maximiser les ventes de matériel.

Pour les jeux , nous avons sorti Pikmin 4 en juillet, qui sera suivi par la sortie de Super Mario Bros. Wonder en octobre et de Super Mario RPG en novembre. En outre, du contenu supplémentaire pour Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, sous la forme du Trésor caché de la Zone Zéro, est en cours de préparation. La première vague de ce contenu additionnel devrait sortir à l’automne 2023, et la seconde partie devrait sortir à l’hiver 2023. D’autres éditeurs de jeux prévoient également de sortir une grande variété de titres, et nous nous efforcerons de revigorer la plateforme en complétant les titres existants par un flux continu de nouveaux titres et de contenus complémentaires.

La Nintendo Switch passe la barre des 130 millions de consoles vendues, voir les détails ici.

Selon les dernières données, la Switch OLED est une fois de plus la version la plus populaire de la Switch. Par rapport à la dernière série de données, la Switch OLED a connu un incroyable essor, sans doute grâce à l’arrivée de la Switch OLED Zelda : Tears of the Kingdom. Parallèlement à cela, nous constatons qu’une fois de plus, le nombre total de propriétaires de Switch jouant annuellement a augmenté pour atteindre 116 millions d’unités dans le monde. N’oubliez pas que ce chiffre inclut tous ceux qui ont allumé leur Switch pour jouer à quelque chose au cours de l’année écoulée, ce qui s’étendrait donc de juillet 2022 à juin 2023. Comme vous pouvez le constater, non seulement de nouvelles personnes achètent et jouent à la Switch, mais les propriétaires des années passées continuent d’allumer la console. 116 millions de joueurs actifs sur 129 propriétaires, c’est un chiffre incroyablement impressionnant !

Parlons rapidement du film qui rapporte plus de 100 millions de $ (voir ici). Parlons jeux, Au total et donc depuis mars 2017, 1,088 milliard de jeux Nintendo Switch ont été vendus. Ce n’est une surprise pour personne, Zelda : Tears of the Kingdom est déjà proche des 20 millions de ventes, et devient en un peu plus d’un mois le 9ᵉ jeu le plus vendu de l’histoire de la Nintendo Switch, LTD ! Voir l’article ici. Voici la liste des 61 million-sellers sur Nintendo Switch, (publiées par Nintendo uniquement).

Pour finir, comme à chaque bilan, nous avons le dernier calendrier des sorties Nintendo pour août 2023, qui fait partie des résultats financiers de l’entreprise. De nouvelles entrées sont incluses ici pour les jeux qui ont été annoncés dans le dernier Nintendo Direct. Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, Luigi’s Mansion 2, Princess Peach, et Detective Pikachu Returns figurent parmi les nouveautés. Metroid Prime 4 continue également de nous rappeler son existence, mais n’a toujours pas de fenêtre de sortie.