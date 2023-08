Il se pourrait que nous voyions bientôt un nouveau LEGO Harry Potter.

Une image divulguée serait apparue sur la page Instagram de Warner Bros. South Africa et aurait été rapidement supprimée. L’image montrait une minifigure LEGO de Harry Potter ainsi que la date » 8.25.23 « , et comportait un logo pour TT Games, le développeur connu pour d’autres titres de jeux LEGO. Si elle est authentique, cette fuite pourrait confirmer l’arrivée d’un nouveau jeu dans la série.

La version Nintendo Switch de LEGO Harry Potter Collection est une compilation de deux jeux LEGO Harry Potter : « Années 1 à 4 » et « Années 5 à 7 ». Développée par TT Games et éditée par Warner Bros. Interactive Entertainment, cette collection permet aux joueurs de vivre l’aventure magique de la saga Harry Potter dans l’univers emblématique de Poudlard et au-delà.

Le jeu offre une expérience complète en recréant l’intégralité des sept livres de J.K. Rowling. Les joueurs peuvent incarner les personnages emblématiques tels que Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger et bien d’autres pour suivre leur parcours à travers des lieux célèbres comme Poudlard, le Chemin de Traverse, la Forêt interdite et bien plus encore. La version Switch de LEGO Harry Potter Collection comprend des améliorations graphiques par rapport aux versions originales, afin de s’adapter aux capacités de la console. Les visuels sont plus nets et améliorés, procurant une expérience visuelle agréable aux joueurs.

Grâce aux fonctionnalités spécifiques de la Nintendo Switch, les joueurs peuvent profiter de l’écran tactile en mode portable et utiliser les commandes de mouvement dans certains segments du jeu. Le jeu propose également un mode multijoueur coopératif qui permet à deux joueurs de collaborer pour explorer le monde de Harry Potter ensemble. Outre les aventures principales, la collection inclut des packs de contenu téléchargeable (DLC) qui ajoutent des personnages et des sorts supplémentaires pour enrichir l’expérience de jeu.