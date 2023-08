Le jeu Agriculture est sorti sur la Nintendo Switch le 19 juillet dernier. Il est proposé en anglais et en portugais. Il est au prix de 4,99€ sur l’eShop.

L’éditeur de ce jeu est le studio indépendant Eatasiasoft. Il a notamment édité le jeu de plateforme Ayo the Clown.

Que vous évoque le mot Agriculture ? De notre côté, l’Agriculture nous évoque la tranquillité de la campagne avec ses grands champs de céréales ou autres cultures à perte de vue, les élevages de vaches laitières et autres animaux…

Voyons ce que va nous proposer ce jeu.

Un mélange de Farm Frenzy et de Stardew Valley

Nous commençons dans le champ de notre fermier. Nous y trouvons un magasin de graines, un puits, un bac d’expédition et bien sûr des carrés de culture. Le jeu va être une série d’énigmes à résoudre.

En effet, pour chaque niveau, vous allez avoir une commande de récoltes précises à remplir. Il faudra alors faire pousser les graines demandées et remplir la commande dans le temps imparti. Celui-ci sera aléatoire selon le nombre de graines à faire pousser. Il peut varier de 30 secondes à presque 10 minutes pour certains niveaux.

Il faudra alterner avec beaucoup de dextérité les différentes actions possibles : l’usage de la houe, l’usage de l’arrosoir, et enfin semer des graines et les récolter.

Au fil des énigmes, vous allez devoir parfois faire preuve de stratégie pour acheter vos graines qui vous permettront d’acheter les suivantes et remplir la mission dans le temps donné. Si vous ne prenez pas la mission par le bon bout, vous risquez de vous retrouver à court de temps et devoir tout recommencer.

Parfois, certaines graines ne pourront être achetées de prime abord sans passer par l’achat et la croissance de graines moins onéreuses. Il faudra alors faire pousser plus de graines que prévu.

Cependant, la difficulté du jeu réside davantage dans le fait de devoir être réactif, rapide et efficace afin de finir les niveaux dans les temps. En effet, si vous n’arrosez pas les graines dans les temps, celles-ci vont sécher et vous perdrez votre argent et il faudra refaire pousser les graines s’il vous reste de l’argent voire refaire le niveau si vous n’avez plus assez d’argent.

A noter que, de prime abord, le jeu nous a paru très très difficile voire quasiment injouable car nous n’avions pas compris qu’il fallait remplir la jauge de l’arrosoir au niveau du puits lorsque cela est nécessaire. Nous pensions qu’une simple pression était nécessaire pour le remplir. Le jeu ne montre aucun tutoriel pour prendre en main les différents outils et cela a été un peu préjudiciable au départ. Cependant, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre notre erreur et pouvoir continuer de jouer.

La palette de graines à votre disposition va devenir de plus en plus variée au fil des niveaux. Vous allez commencer avec des carottes puis viendront les tomates, les aubergines, les betteraves, les laitues, les citrouilles, les pommes de terre, les pastèques et enfin les fraises.

A partir du niveau 20, une difficulté supplémentaire apparaitra avec des corbeaux qui tenteront de venir manger vos récoltes une fois plantées. Il faudra vite les effrayer pour ne pas perdre les graines et devoir recommencer.

Vous pourrez jouer au jeu par petites sessions mais il faut noter qu’il devient vite addictif et qu’il est facile de passer quelques longues minutes à enchainer les niveaux. Cependant, le gameplay étant toujours plus ou moins le même, il pourra sembler répétitif pour certains joueurs qui pourront se lasser et avoir l’impression de toujours refaire la même chose avec des graines différentes. Certains niveaux pourront faire croire à une augmentation un peu artificielle du temps de vie du jeu. En effet, dans certains niveaux, il vous faudra faire pousser plus de 100 graines d’un certain type. Sur le moment, cela peut paraître drôle. Seulement, souvent, les 3 ou 4 niveaux qui suivent sont sur le même principe.

D’autre part, le grand nombre de carrés utilisables pour semer et récolter les graines est trompeur : il sera difficile de planter plus de 12 graines à la fois, étant donné qu’elles sècheront quand elles ne seront pas arrosées, ou il faudra effrayer le corbeau très vite pour qu’il ne mange pas notre graine ou notre récolte.

Le jeu est doté d’une cinquantaine de niveaux, ce qui vous permettra de jouer environ 5-6 heures.

Des graphismes pixélisés et une musique entraînante

Le jeu n’est pas sans rappeler le très bon Stardew Valley du fait de ces graphismes pixélisés. Cela n’est pas désagréable à l’œil et nous garderons toujours le même environnement sans variation au fil des niveaux. Aucun élément supplémentaire n’apparaîtra sur la zone de jeu.

La musique est bien adaptée à ce type de jeu. Une musique bien entraînante qui s’accélèrera lorsque le temps se rapprochera de l’échéance de temps du niveau.

Le jeu est jouable en mode docké comme en mode portable. Cependant, le tactile ne permet pas de diriger les actions de notre personnage ce qui est plutôt dommage pour ce genre de jeu. En effet, pouvoir le faire aurait pu être un plus pour gagner en rapidité.

Conclusion 4.8 /10 Agriculture est un jeu de rapidité basé sur les récoltes. Vous devrez faire preuve de rapidité, de dextérité pour remplir les commandes dans le temps imparti. Il faudra faire preuve de réflexion et de stratégie pour mener à bien certains niveaux. La durée de vie est plutôt correcte, compte tenu du prix peu élevé du jeu. Vous pourrez jouer à Agriculture par petites sessions mais il fait partie de ces jeux pour lesquels on se voit dire « allez encore un petit niveau ». Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Durée de vie / prix 0

Difficulté 0