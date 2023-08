Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Mugen Souls Z – 6.4GB

Anthology of Fear – 6.1GB

Stray Gods: The Roleplaying Musical – 4.0GB

Bright Lights of Svetlov – 3.3GB

Die After Sunset – 2.3GB

Zombie Soup – 2.0GB

Neko Journey – 1.6GB

Acceptance – 1.4GB

Skabma – Snowfall – 1.3GB

The Shape of Things – 1.2GB

Running Fable – 1.1GB

Hamster on Rails – 942MB

Astro Flame: Starfighter – 885MB

Creepy Tale: Ingrid Penance – 847MB

Chants of Sennaar – 698MB

A Castle Full of Cats – 686MB

Chickenoidz Super Party – 623MB

Sven – Completely Screwed – 511MB

Virgo Versus The Zodiac – 410MB

Vampire Survivors – 404MB

Sonar Beat – 341MB

The Shape of Things – 312MB

Mondealy – 301MB

Ginsha – 253MB

Female Nation Takeover – 172MB

Fluffy Milo – 115MB

World Spin – 113MB

Chrome Wolf – 105MB

Mysterious Adventure of Michael – 80MB

Pipe Dream – 38MB

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).