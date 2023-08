En avril dernier, SNK Playmore a profité de l’EVO Japan, l’un des plus gros événements de jeux de combat pour nous présenter ses prochains jeux et DLC. Parmi toutes les annonces, une qui a fait grand bruit : l’arrivée de KOF XIII sur Nintendo Switch et PS4 !

Nommé THE KING OF FIGHTERS XIII Global Match, le jeu aura du rollback netcode ainsi que des améliorations pour le mode en ligne. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, une nouvelle bande-annonce a été diffusée et nous donne un meilleur aperçu de ce que le jeu a à offrir. Mieux encore, nous savons désormais que The King of Fighters XIII : Global Match sortira le 16 novembre 2023.

Pour rappel, THE KING OF FIGHTERS XIII (KOF XIII) est un jeu de combat développé par SNK Playmore et sorti en arcade au Japon en 2010, puis sur différentes plateformes de jeu, notamment PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Il s’agit du treizième épisode de la célèbre série de jeux de combat The King of Fighters, qui a débuté en 1994.

Présenté comme un jeu de combat en équipe, KOF XIII conserve le système de jeu traditionnel de la série, avec une sélection de trois personnages pour chaque équipe. Le jeu propose également un système de combos complexe et une variété de mouvements spéciaux, supers et Desperation Moves pour chaque personnage.

KOF XIII est loué pour son gameplay fluide, son animation propre et son équilibrage solide. Le jeu met en scène un gros roster avec personnages emblématiques issus des franchises de SNK, dont Fatal Fury, Art of Fighting, et The King of Fighters lui-même.