Quantum: Recharged sortira le 17 Août et sera disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, et Xbox One et Series X|S.

New York, Etats-Unis – le 7 Août 2023 – Atari annonce le lancement de Quantum: Recharged le 17 août, le nouveau jeu de la série Recharged.

Le jeu sera disponible sur PC via Steam et Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, et Xbox One et Series X|S. Quantum : Recharged est un jeu d’inspiration rétro qui intègre des touches contemporaines. 40 ans après son début sur arcade, ce titre de la saga Recharged conserve le gameplay classique avec une plus grande variété d’ennemis et de nouveaux mouvements pour équilibrer la difficulté.

Dans Quantum: Recharged, les joueurs doivent vaincre les vagues ennemis en encerclant et en prenant au piège les ennemis avec leur vaisseau afin de créer des zones mortes qui les détruisent. Sans armes, lasers, ou missiles pour abattre les ennemis, Quantum : Recharged oblige les joueurs à éviter de prendre des dégâts et de progresser dans des niveaux de plus en plus difficiles en maîtrisant la manœuvrabilité de leur vaisseau.

Une fusion du gameplay frénétique et de la résolution de problèmes rapide, Quantum : Recharged est une merveille visuelle complétée par une bande-son originale énergétique de la compositrice primée Megan McDuffie.

Les caractéristiques clés de Quantum: Recharged :