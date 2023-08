– Repousser la date de sortie des jeux, mais avec classe –

Le temps. Cette force inexorable, qui avance lentement mais sûrement vers l’infini. On ne peut pas le raisonner, ni négocier avec lui. On ne peut pas non plus le tuer (et pourtant on a essayé).

Voici notre manière bien à nous de vous dire que plusieurs jeux prévus pour cette année sortiront finalement en 2024. Désolé.

Voici l’occasion idéale de vous dévoiler notre tout nouveau format, Devolver Delayed, qui revient sur tous les super jeux qui vont malheureusement manquer — avec toute la grâce et la célérité dues à leur rang — leur fenêtre de sortie pourtant soigneusement planifiée.

Il faudra malheureusement attendre un peu pour vous plonger corps et âme dans les univers plus ou moins enchanteurs de The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot, Pepper Grinder et Skate Story.

Pas d’inquiétude. Ce délai supplémentaire va nous permettre de vous offrir des expériences encore plus goûtues. 2024 gagne d’emblée quelques points de charisme et comme le dit l’adage : tout vient à point à qui sait attendre la prochaine année fiscale.