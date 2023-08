Nintendo vient de lancer une nouvelle vente multijoueur 2023 sur l’eShop Switch, avec des jeux de première partie comme ARMS, Hyrule Warriors : Definitive Edition, Kirby Star Allies et Mario Tennis Aces. Un certain nombre de titres tiers sont également présents. Pour le moment, les promotions ne sont souvent que disponibles sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sur l’eShop de la Switch se dérouleront jusqu’au 20 août à 23h59 PT / 21 août à 2h59 ET, soit le 21 août à 6h59 CET à Paris.

– Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

– ARMS – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Big Brain Academy: Brain vs. Brain – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Boomerang Fu – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Broforce – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $27.99 (prix de base: $39.99)

– DC’s Justice League: Cosmic Heroes – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $9.99 (prix de base: $19.99)

– FIFA 23 Legacy Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Game Builder Garage – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Go Vacation – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Heave Ho – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Hyrule Warriors: Definitive Edition – $41.99 (prix de base: $59.99)

– It Takes Two – $29.99 (prix de base: $39.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Kirby Fighters 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Kirby Star Allies – $41.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $23.09 (prix de base: $69.99)

– Mario Golf: Super Rush – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Mario Party Superstars – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Mario Strikers: Battle League – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Mario Tennis Aces – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Miitopia – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Pikuniku – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base: $39.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Snipperclips – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Snipperclips bundle – $20.98 (prix de base: $29.98)

– Snipperclips DLC – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Stardew Valley – $9.99 (prix de base: $14.99)

– Super Meat Boy – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Super Mega Baseball 4 – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Sushi Striker – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Jackbox Party Pack 9 – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Vitamin Connection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Wargroove: Double Trouble Bundle – $7.99 (prix de base: $19.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie Special Edition – $29.99 (prix de base: $39.99)