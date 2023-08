Carolina & Lakmécygne

Dracéna & Kravarech arrivent parfaitement à augmenter leurs propres stats offensives avec Passons un bon moment !, mais leurs capacités Bombe Beurk et Draco Météore consomment chacune 3 segments de la Jauge Capacité, ce qui n’est pas négligeable. Carolina & Lakmécygne peuvent se servir de Je prends mon envol ! pour augmenter la Défense et la Vitesse des Duos de leur équipe de 2 rangs, et ainsi restaurer la jauge rapidement. Je prends mon envol ! peut être utilisée deux fois, voire trois, si la case Je prends mon envol ! : Récup’PPC 3 est débloquée. Ce Duo de Soutien est également doté d’une des meilleures capacités Dresseur du jeu : Potion. Carolina & Lakmécygne peuvent être obtenus après avoir terminé le chapitre 5 du scénario principal.