Le 10 août 2023 – Ce vendredi 11 Août débuteront les Championnats du Monde Pokémon 2023. Il s’agit du principal événement compétitif Pokémon de l’année dans lequel l’élite mondiale des joueurs des jeux vidéo Pokémon, Pokémon GO, Pokémon UNITE et du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) Pokémon se réunira pour s’affronter et devenir le meilleur. Les fans du monde entier pourront suivre l’intégralité de la compétition grâce à des retransmissions en direct sur Twitch. Les diffusions en direct depuis Yokohama, au Japon, proposeront des affrontements intenses et des commentaires d’experts pendant les trois jours de compétition. Des participants du monde entier s’affronteront pour remporter le titre de Champion du Monde Pokémon et plus de 1 000 000 $ de gains.

La diffusion en direct est assurée par un stream de la scène principale qui retransmettra la cérémonie d’ouverture le vendredi, suivie par les matchs de qualifications tout au long du week-end, puis les matchs finaux et enfin la cérémonie de clôture le dimanche. Les retransmissions du week-end sont les suivantes :

Les horaires ci-dessous correspondent aux horaires français :

​​

​ Pokémon JCC

​Twitch.tv/PokemonJCC

​Vendredi 11 Août – de 02h00 à 13h30 — Jour 1 des qualifications

​Samedi 12 Août – de 02h00 à 15h00 — Jour 2 des qualifications, Top 8 et Top 4

​Dimanche 13 Août – de 03h00 à 07h00 — Les finales des trois catégories d’âge du JCC Pokémon à retrouver sur Twitch.tv/Pokemon

Jeux Vidéo Pokémon ​

​Twitch.tv/Pokemon

​Vendredi 11 Août – de 02h00 à 13h30 — Jour 1 des qualifications

​Samedi 12 Août – de 02h00 à 15h00 — Jour 2 des qualifications, Top 8 et Top 4

​Dimanche 13 Août – de 07h00 à 10h00 — Les finales des trois catégories d’âge du jeux vidéo à retrouver sur Twitch.tv/Pokemon

Pokémon GO

​Twitch.tv/PokemonGO

​Vendredi 11 Août – de 02h00 à 11h00 — Matchs à élimination directe

​Samedi 12 Août – de 02h00 à 10h00 — Matchs à élimination directe jusqu’au Top 2

​Dimanche 13 Août – de 02h00 à 10h00 — Finales

Pokémon UNITE

​Twitch.tv/PokemonUNITE

​Jeudi 10 Août – de 02h00 à 13h00 — Matchs de Poules

​Vendredi 11 Août – de 02h00 à 13h00 — Matchs à élimination directe

Cérémonies de Clôtures

​Twitch.tv/Pokemon

​Dimanche 13 Août – de 10h00 à 10h30