En Chine…

Yokai Watch 4++ est désormais officiellement disponible en Chine, le jeu est sorti le 2 août 2023, et il n’est pour l’instant disponible qu’en version digitale sur les consoles Nintendo Switch distribuées par Tencent. Une version physique sera disponible dans le futur. Proposée à un prix d’environ 31 $, cette version du jeu comprendra toutes les mises à jour de contenu majeures qui ont été publiées dans la version japonaise et est classée 16+ selon le système de classification chinois, ce qui est un peu plus élevé que la version japonaise.

Le jeu a subi quelques modifications de design pour se conformer aux lois chinoises sur la censure.

Le Jinta/Jingeki Boss Yokai est passé d’un modèle humain à un robot humanoïde. Le nom du Yokai est également passé de « Advancing Weirdo » (进击怪人) à « Mechanical Humanoid (机械型人) ».

Autre censure parmi tant d’autres, le Yokai Blizzaria a été modifiée dans la version chinoise. Ses vêtements couvrent désormais entièrement sa poitrine.