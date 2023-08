Le nouveau jeu de Niantic, Monster Hunter Now, partage une belle nouveauté qui saura ravir les nouveaux et les connaisseurs de la franchise, l’arrivée de Qualily, un nouveau personnage original. Le jeu a également commencé sa campagne de lancement aujourd’hui dans plusieurs pays, dont le Canada.

Niantic introduit un nouveau personnage dans Monster Hunter Now : Qualily. Elle était à l’origine l’une des meilleures chasseuses de la guilde, mais elle s’est retirée des premières lignes et s’est consacrée à la formation et à l’assistance de la jeune génération. Au cours d’une mission de la guilde, elle est arrivée accidentellement dans ce monde.

Sa connaissance des monstres et son sang-froid pour guider les chasseurs sont inégalés, tout comme sa curiosité, qui l’attire fébrilement vers les objets inconnus de notre monde.

Veuillez trouver ci-dessous une image du célèbre monstre « Diablos » de la série Monster Hunter, apparu à Shibuya, Tokyo et une vidéo introduisant Qualily

Monster Hunter Now, dont le lancement mondial est prévu le jeudi 14 septembre, accepte dès à présent les préinscriptions. Un million de personnes se sont déjà inscrites au jeu une semaine après l’annonce. Le plus de personnes s’inscrivant, plus les joueurs recevront des récompenses lors de la sortie officielle du jeu. Il est encore possible de s’inscrire via ce lien.