Comic Book Resources a interviewé Liu « Dawei » Wei, cofondateur et actuel président de miHoYo, l’équipe à l’origine du jeu free-to-play Genshin Impact. Wei a parlé des fortes accusations portées contre l’entreprise et l’équipe de développement lorsqu’ils ont dévoilé Genshin Impact et de la façon dont il a été initialement dépeint par les joueurs et les médias comme un clone de Zelda : Breath of the Wild.

When Mihoyo unveiled Genshin Impact for PS4, many noted the game was inspired by BOTW.

Some fans of BOTW are upset that Sony is promoting this game because of the similarities + they think it’s shameless of Sony.

This man smashed his PS4 at ChinaJoy in protest. pic.twitter.com/jwJqwREgaz

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 3, 2019