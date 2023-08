Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base : $5.00)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– ARMS – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle – $39.99 (prix de base : $99.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assault Android Cactus+ – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Astroneer – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Big Brain Academy: Brain vs. Brain – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Bloodstaind: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstaind: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Broforce – $@.99 (prix de base : $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Cake Bash – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest – $3.89 (prix de base : $12.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Child of Light + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Chrono Cross: Radical Dreamers Edition – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $8.71 (prix de base : $14.99)

– Creeks – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dandy Dungeon – $13.29 (prix de base : $18.99)

– Darkest Dungeon – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Darksiders III – $19.99 (prix de base : $39.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base : $29.99)

– de Blob 2 – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dicey Dungeons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Disney Speedstorm – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Dodgeball Academia – $12.49 (prix de base : $24.99)

– DoDonPachi Resurrection – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Doom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 (1993) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Egglia Rebirth – $13.99 (prix de base : $19.99)

– ENDER LILIES – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Enter the Gungeon – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Family Feud – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Fe – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Game Builder Garage – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Gonner2 – $2.59 (prix de base : $12.99)

– Go Vacation – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Happy Game – $5.90 (prix de base : $13.13)

– Heave Ho – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Hob – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hungry Shark World – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Hypnospace Outlaw – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Hyrule Warriors: Definitive Edition – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Immortals Fenyx Rising – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– It Takes Two – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Jeopardy – $5.99 (prix de base : $19.99)

– John Wick Hex – $5.99 (prix de base : $19.99)

– JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Just Dance 2023 Edition – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Two Crowns – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Kirby Fighters 2 – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Kirby Star Allies – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Kitaria Fables – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $17.99 (prix de base : $39.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Legendary Fishing – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Legend of Kay Anniversary – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Lost in Random – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Machinarium – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Manifold Garden – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario Golf: Super Rush – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Mario Party Superstars – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $50.39 (prix de base : $89.99)

– Mario Strikers: Battle League – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Mario Tennis Aces – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Miitopia – $34.99 (prix de base : $49.99)

– MLB The Show 23 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Monopoly – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Monopoly and Monopoly Madness – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Monopoly Madness – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base : $15.99)

– Monster Train First Class – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Nobody Saves the World – $12.49 (prix de base : $24.99)

– N++ – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Observer – $5.99 (prix de base : $29.99)

– OddBallers – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $1.99 (prix de base : $14.99)

– OlliOlli World – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $5.99 (prix de base : $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base : $59.99)

– One Step From Eden – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– OPUS: Echo of Starsong – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Phogs – $11.50 (prix de base : $24.99)

– Pikuniku – $3.24 (prix de base : $12.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Portal: Companion Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.29 (prix de base : $9.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Rabbids: Party of Legends – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Rayman Legends Definitive Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– RISK Global Domination – $5.99 (prix de base : $19.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base : $29.99)

– River City Girls Zero – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Road 96 – $5.98 (prix de base : $19.96)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– RPG Time: The Legend of Wright – $14.99 (prix de base : $29.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $29.99 (prix de base : $59.99)

– SEGA Ages Columns II – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.79 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.79 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $1.99 (prix de base : $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Serious Sam Collection – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SmileBASIC 4 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Snipperclips – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Origins – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Soundfall – $8.99 (prix de base : $29.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sphinx and the Cursed Mummy – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Sports Party – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Stardew Valley – $9.99 (prix de base : $14.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Super Meat Boy – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sushi Striker – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Sword Art Online: Alicization Lyricos – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $8.49 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 7 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– The Jackbox Party Pack 9 – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Sinking City – $7.49 9was $49.99)

– The Swords of Ditto – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Ultimate Sonic Bundle – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Titan Quest – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Tormented Souls – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Toy Soldiers HD – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Trivial Pursuit Live – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Trivial Pursuit Live 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ultra Kaiju Monster Rancher – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Uno – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Vaporum – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Wargroove – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Wheel of Fortune – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base : $15.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale – $9.99 (prix de base : $39.99)