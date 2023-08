De nouvelles mécaniques de jeu ont été annoncées pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon ​

​​Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le contenu additionnel payant des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, a fait l’objet de nouvelles annonces. ​​​​​La franchise a révélé de nouvelles informations au sujet de Pokémon UNITE, de la série animée Pokémon : À l’ascension des cimes, sur le lieu des prochains Championnats du Monde 2024 à Honolulu et le don pour Hawaii Wildfire Relief Fund.

Yokohoma (Japon) le 10 août 2023 – Les Championnats du Monde Pokémon 2023, organisés par The Pokémon Company International, se sont terminés hier après trois jours de combats intenses et de compétitions amicales à Yokohama, au Japon. Lors de cet évènement annuel, les meilleurs Dresseurs et Dresseuses du monde ont participé aux compétitions du Jeu Vidéo Pokémon et du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC). Les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le JCC Pokémon, Pokémon GO et Pokémon UNITE étaient au programme de l’évènement de cette année. Plus de 10 000 joueurs et fans venus du monde entier se sont réunis au centre PACIFICO Yokohama pour participer ou assister au plus prestigieux des évènements Pokémon. Les noms des gagnants dans chaque catégorie sont disponibles ici.

En plus de couronner les meilleurs joueurs et joueuses Pokémon de cette année, de nouvelles annonces concernant l’ensemble de la marque ont été faites. Voici un résumé des points marquants :

Les Pokémon Temps passé et Temps futur ainsi que les cartes HIGH-TECH bientôt disponibles dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Le 13 août, lors de la cérémonie de clôture, le groupe The Pokémon Company a également dévoilé de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques de jeu dans le célèbre JCC Pokémon. À partir de l’automne 2023, les Dresseurs et Dresseuses verront l’apparition de Pokémon Temps passé et Temps futur dans le JCC Pokémon, notamment Rugit-Lune-ex, Garde-de-Fer-ex et des cartes « illustration rare » de Fongus-Furie et Mite-de-Fer. De plus, les cartes HIGH-TECH, qui ont d’abord été introduites dans Noir & Blanc, reviendront dans le format Standard en 2024. Plus de détails seront disponibles prochainement.

Les Pokémon de départ des opus précédents apparaissent dans Le trésor ​ enfoui de la Zone Zéro,Volume 2 : Le Disque Indigo

De nouvelles informations concernant Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le DLC de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, ont été dévoilées lors de la cérémonie de clôture. Les Pokémon de départ des opus précédents de la série principale vont apparaître dans le Terra-Dôme de l’Institut Myrtille, où se déroulent les évènements du Volume 2 : Le Disque Indigo. Le Terra-Dôme est un complexe abritant des biomes variés (tropiques, mers glacées) où de nombreux Pokémon différents vivent et s’épanouissent dans l’habitat le mieux adapté à leurs besoins. Vous pourrez affronter ces Pokémon pour tenter de les ajouter à votre équipe et par la même occasion découvrir les effets de la Téracristallisation (un phénomène déjà connu des joueurs et joueuses de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet) sur ces Pokémon. L’existence d’un 19e ​ type Téracristal a également été annoncée, ainsi qu’une compatibilité prochaine entre le jeu et Pokémon HOME ​

​Plus d’informations sont disponibles ici.

Mise à jour de Pokémon UNITE

Trois Pokémon vont prochainement entrer en lice dans Pokémon UNITE : Braségali, Mimiqui et Miascarade. Braségali devrait rejoindre l’arène le 14 septembre et des informations relatives à l’arrivée des deux autres Pokémon sur l’Île d’Æos seront communiquées ultérieurement. Rendez-vous ici pour en savoir plus sur Pokémon UNITE.

Pokémon : À l’ascension des cimes

The Pokémon Company International a lancé une nouvelle série animée intitulée Pokémon : À l’ascension des cimes lors d’une diffusion spéciale, le 11 août, aux Championnats du Monde Pokémon 2023. Dans cette nouvelle série, les spectateurs suivront Ava et son Pokémon Mystherbe qui se lancent à la conquête de la première place au sein des compétitions du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Les fans du monde entier peuvent regarder le premier épisode maintenant sur la chaîne Youtube officielle de Pokémon.

Lieu des Championnats du monde Pokémon 2024

Dimanche soir, lors de la cérémonie de clôture, le lieu où se dérouleront les Championnats du Monde Pokémon 2024 a également été révélé. Les Dresseurs et Dresseuses du monde entier s’affronteront l’an prochain à Honolulu, à Hawaï.

“Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui ont été touchées par les incendies dévastateurs à Hawaï, a déclaré Colin Palmer, vice-président des événements majeurs chez The Pokémon Company International. « Notre priorité est d’aider les enfants, les familles et les communautés touchées. Pour soutenir les efforts des secours, The Pokémon Company International fait un don immédiat de 200 000 dollars à ses partenaires de GlobalGiving par l’intermédiaire de la Hawaii Wildfire Relief Fund (Fonds de secours pour les incendies de forêt à Hawaï).”

Pour en savoir plus sur les actions de secours locales de GlobalGiving et pour apporter votre soutien, rendez-vous sur GlobalGiving.org/Pokemon.

De plus, The Pokémon Company International versera une somme équivalente à celle des dons des employés en faveur de la lutte contre les incendies de forêt à Hawaï. »