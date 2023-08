Si vous faites partie de la team NT depuis quelques années, vous n’êtes pas sans savoir que nous y aimons particulièrement les petites boules. À tel point qu’elles étaient jadis un rendez-vous régulier et particulièrement suivi par de nombreux followers de la chaîne, concomitant avec la distribution de codes cadeaux pour satisfaire les plus chanceux d’entre vous. Alors, dès que nous entendons parler de bouboules, nos oreilles s’emballent et c’est avec empressement que nous entrons dans la danse de ces petites sphères qui roulent, roulent, roulent… !

Développé et édité par Marble It Up, la série Marble évoque peut être chez certains d’entre vous quelques souvenirs de jeunesse. En effet, c’est en premier lieu sur les bornes d’arcade que le titre voit le jour sous l’appellation de Marble Madness. En 2003 débarque Marble Blast, préinstallé sur certains ordinateurs de la marque à la pomme. En 2018, Marble It Up arrive à son tour, avec toute une panoplie de parcours déjantés. La petite boule continue son petit bonhomme de chemin avec pourtant une seule et même recette qui continue de séduire de plus en plus de joueurs tout en fidélisant les anciens.

Et si nous remettions aujourd’hui encore les bouboules au centre de la partie le temps de quelques parcours plus ou moins cocasses sur Nintendo Switch, dans la même verve que son prédécesseur Marble It Up, mais en « plus mieux » pour le plus grand plaisir de tous ?

Des petites bouboules et rien que des bouboules

À l’ouverture du titre, le joueur découvre en premier lieu un menu aux couleurs assez flashy qui met en lumière plusieurs modes de jeu : en solo, en multi, et les défis hebdomadaires. Un peu à l’écart dans le coin gauche de l’écran, « Mes billes » laisse supposer la collection de toutes les bouboules acquises jusque là. Nous n’en sommes pas là !

En solo, la partie se décompose en plusieurs chapitres, eux-mêmes composés de plusieurs niveaux. Si une certaine visibilité est d’ores et déjà visible, il convient néanmoins de faire ses preuves en amont afin de débloquer tout ce contenu. Le chapitre 2 requiert par exemple de clôturer 9 niveaux du premier chapitre. Le chapitre 3 nécessite d’avoir terminé a minima 8 niveaux du chapitre 2, etc. En d’autres termes, il va falloir jouer afin de pouvoir découvrir toutes les facettes du titre. Des facettes qui ne seront complètes qu’une fois les parcours parfaitement maîtrisés puisque des niveaux bonus sont aussi disponibles : cette fois-ci, les meilleurs temps (en or, cela va de soi !) sont requis afin d’y avoir accès. Ah, ça fanfaronne nettement moins du coup ! Et pour cause…

Le contenu s’avère donc assez riche, avec des niveaux remis à neuf et de nombreux parcours inédits.

Le premier chapitre est avant tout un tutoriel plaisant et agréable, qui permet une prise en main progressive du titre, avec des parcours qui ont tous une petite originalité à découvrir et à maitriser. Le joystick L permet de diriger la bouboule, tandis que le joystick R contrôle la caméra. Cette dernière est particulièrement réactive : et fort heureusement (!) puisque vous aurez plus d’une fois besoin de tournicoter dans tous les sens afin de bien visualiser tous les chemins disponibles.

La prise en main de la petite bouboule nous a surpris lors des toutes premières secondes. Contrairement à certains jeux de ce type qui proposent un aiguillage très rapide, une certaine impression d’inertie est sensible dans Marble it Up ! Cette très légère impression de lourdeur s’avère finalement assez agréable puisque nettement plus réaliste, avec des possibilités cohérentes et parfaitement en adéquation avec le terrain. La bouboule accélère, décélère, tout cela en fonction de vos manipulations mais aussi des multiples dénivelés et autres subtilités du sol. N’espérez pas une simple escapade en ligne droite à vive allure… vous en trouverez, certes, mais ces périodes de pointe, d’une grande facilité, ne sont pas les plus nombreuses !

Les multiples terrains sur lesquels vous glisserez avec plus ou moins d’aisance seront clairement des retrouvailles pour les habitués de la série Marble, qui reprendront rapidement leurs marques visuelles, avec les intemporelles textures grillagées, aux couleurs dégradées ou franchement contrastées. Les différences de dénivelés sont particulièrement importantes et influent ô combien sur la vitesse et la direction de la bouboule. Ainsi, les bosses deviennent à la fois source d’une certaine prise de vitesse mais aussi d’un contrôle plus subtil indispensable pour maintenir bouboule dans le bon chemin. De nombreux obstacles jonchent le parcours, avec quelques décors, mais aussi des plateformes mobiles qui nécessiteront de ralentir pour atteindre avec certitude la plateforme suivante. Des bumpers/butoirs, tels qu’ils peuvent être trouvés sur les plateaux de flipper, viennent court-circuiter moult passages et font valdinguer bouboule dans tous les sens ! Quand ce n’est pas vous qui perdez la boule avec une gravité qui devient un peu maboule… !

De nombreuses petites manipulations viennent s’annexer à la simple direction de la bouboule : le saut, avec plus ou moins de légèreté, mais aussi les boosts ou même le super saut. Ces capacités nécessitent en revanche dans un premier temps d’être ramassées avant d’être utilisées pile au moment opportun via le bouton Y. Nombreux points de contrôles sont aussi disponibles afin de reprendre le niveau à certains endroits stratégiques. Mais. Mais ! Le chronomètre ne revient aucunement à 0 (voilà qui serait bien trop facile !). Ces checkpoints ont donc un intérêt très limité puisqu’ils ne vous seront d’aucune utilité pour réaliser le meilleur score… en revanche, pour atteindre l’arrivée, assurément.

Enfin, la vitesse fait partie inhérente du titre puisqu’il convient de garder à l’esprit l’objectif premier : arriver le plus vite possible sur le téléporteur d’arrivée (avec de temps à autres d’autres objectifs annexes à réaliser en amont comme la collecte d’un certain nombre de gemmes). La localisation du téléporteur d’arrivée est symbolisée par une petite icône qui permet de connaître succinctement sa position… bien utile dans certains niveaux où il convient de revenir sur ses pas, notamment ! Dans cette quête contre-la-montre, les accélérations sont donc des atouts de choix, rendues possibles grâce aux boosters, mais aussi aux descentes, aux sauts, aux tremplins bien maîtrisés… ou encore simplement grâce aux petits « temps de pause » qui parsèment les parcours afin de grappiller quelques secondes précieuses en ralentissant le temps. Une fois les portes de la victoire atteintes, le joueur remporte de l’argent mais aussi des médailles en fonction du temps réalisé : visez toujours les médailles d’or !

Si la découverte des parcours entretient pleinement le plaisir de jeu, sachez que votre plaisir ne sera pleinement satisfait qu’en prenant le temps de bien fouiner l’ensemble des environnements disponibles… il se pourrait bien que de petites surprises vous y attendent, avec des trajectoires annexes et des raccourcis jouissifs, une fois maîtrisés. Ainsi, le gain de temps peut être considérable en se glissant dans un passage isolé de la route principale…

Lors de vos premiers parcours, nul doute que tout cela vous semblera assez simple… mais sachez que la complexité arrive, les développeurs sont parvenus à la rendre très progressive afin de laisser le temps aux joueurs de comprendre toutes les bonnes manipulations de la bouboule pour être pleinement à l’aise… et prêts à bien plus difficile ! Foncer n’est pas toujours la bonne solution… il faut en effet aussi faire usage d’un peu de freinage lors de certains passages. Disons que… jusqu’au chapitre 4, vous allez plus ou moins vous balader. Ensuite… mouahahahaha.

Les parcours disposent enfin de quelques objets qui permettent de personnaliser la bouboule. Rendez-vous dans le menu dédié !

Moi, ma Switch et mes bouboules

Aimer les bouboules n’empêche pas d’avoir quelques préférences ! Ainsi, n’hésitez pas à récolter un maximum d’objets sur les parcours (parfois ils sont aussi « offerts » !). Toutes sortes de bouboules existent, il y en a pour tous les goûts ! Après avoir sélectionné la bouboule que vous préférez, cette dernière peut être personnalisée de toutes sortes avec quelques effets ou encore des sortes d’autocollants.

Toutes ces personnalisations s’obtiennent soit au fil de votre progression (et il va falloir être patients… et compétents !), mais aussi grâce à votre argent récolté sur les différents parcours. Ces deniers se dilapident très rapidement… réfléchissez bien avant de craquer sur une personnalisation !

Mes potos de bouboules

Bien que le mode solo soit particulièrement plaisant, il est probable que les plus adeptes en fassent rapidement le tour (malgré que les médailles d’or ne soient pas si aisées à obtenir !). Le mode Multi est alors là pour donner un peu plus de piment au titre, tout en offrant de nouvelles façons de jouer avec les bouboules. À ce sujet, les développeurs nous ont plutôt gâtés avec 5 types de jeux distincts (en vérité, plutôt 4 puisque l’un d’eux peut se jouer en équipe ou non).

En revanche, nous avons été un peu colère en découvrant qu’il n’était guère possible de jouer en local… en effet, les confrontations entre amis sur le canapé ne sont guère possibles. Tout passe forcément par le online. Bon… soit.

Ceci étant dit, intéressons nous désormais à l’ensemble des matchs disponibles, répartis sur différentes cartes distinctes. La collecte de gemmes fait partie intégrante de la fête et peut donc être réalisée en équipes ou chacun pour soi. Le principe est extrêmement simple : il suffit de récupérer un maximum de gemmes dans un temps imparti. Seuls quelques gemmes apparaissent, et ce n’est qu’une fois qu’elles ont toutes été collectées qu’une nouvelle vague surgit. Clairement, c’est la ruée vers l’or… !

Le jeu des zombies ressemble à une grande partie du chat et de la souris, mais avec des bouboules : l’un des joueurs est le zombie, les autres sont les survivants. Tandis que le zombie doit frapper un maximum de survivants, ces derniers doivent « se contenter » de se carapater et d’éviter au maximum le grand méchant zombie. Une survivant touché devient à son tour un zombie… le dernier survivant risque de faire pipi dans sa culotte de trouille, assailli de part en part par une flopée de zombies, mouahaha !

Le jeu du Sumo consiste simplement à rester le plus longtemps possible dans une zone définie. Selon la carte, la difficulté est assez distincte… la détermination de vos adversaires à vous faire basculer hors de la zone (en se prenant pour des sumos) est aussi déterminante pour garantir (ou pas) votre victoire !

Enfin, les bouboules peuvent se mettre en scène autour d’une partie de football. Il s’agit alors ici de marquer des points dans le but adversaire, bien entendu. Les joueurs peuvent soit bousculer le ballon, ou bien faire usage d’explosions pour l’envoyer avec un peu plus d’énergie dans la pseudo cage.

L’ensemble de ces jeux s’avère être de qualité et assez jouissif à jouer… à condition de trouver suffisamment de joueurs pour participer avec vous ! Et de rester en ligne… c’est en effet l’un des torts dont pourraient bien souffrir ces modes de jeu : une fréquentation limitée qui les met en péril alors qu’ils sont pourtant bien fichus. Espérons que le public sera malgré tout au rendez-vous !

Encore ?

Comme annoncé dès les premières lignes de ce test, le titre dispose de mises à jour régulières avec notamment des défis hebdomadaires. Faites le meilleur score et constatez que vous êtes effectivement plutôt bon dans la manipulation des bouboules… ou bien assez mauvais face aux scores des autres joueurs !

Lors de notre session de test, nous avons été confrontés à un petit bug : l’impossibilité de « Réessayer » un niveau directement depuis le menu en fin de parcours. Nous avions beau appuyer sur – comme stipuler sur l’écran, rien ne se passait. Nul doute que ce petit désagrément sera rapidement réparé puisque les développeurs nous ont assurés peaufiner les derniers détails avant la sortie officielle du titre ! Malgré cela, nous avons en outre particulièrement apprécié la fluidité générale du titre, sans véritable pause. Les niveaux s’enchaînent rapidement, à tel point que les chapitres en solo se succèdent à toute vitesse. La musique elle-même appuie sur cet aspect puisqu’elle tourne d’une seule traite, toujours sans halte. Pourtant, cette continuité ne conduit à aucune impression de stress, malgré une certaine répétitivité des niveaux, indispensable afin de perfectionner son score.

Marble It Up ! Ultra est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

Lors d’un tournoi organisé en 1985, le record du monde du meilleur score sur Marble Madness a été décroché par Stan Szczepanski, avec le score très respectable de 187 880 points !

À fond les bouboules !

Conclusion 7.6 /10 Nous aimons toujours les bouboules, voilà qui est dit ! Ça roule, ça dégringole, ça prend de l'élan et ça s'élance dans les airs pour mieux rebondir quelques mètres plus loin... ! Marble it Up ! Ultra répond à toutes nos attentes : de nombreux niveaux en solo, avec un certain challenge pour parvenir à réaliser les meilleurs temps, un mode multi joliment fourni avec de nombreux mini-jeux (mais l'impossibilité de jouer en local... ! Il va donc falloir peupler le titre en ligne !) et même quelques défis hebdomadaires afin de compléter le palmarès. Bien entendu, chacun pourra personnaliser sa bouboule en fonction de ses préférences... mais il va d'abord falloir faire ses preuves pour débloquer toutes les personnalisations possibles ! La prise en main de la bouboule s'avère être agréable et cohérente avec les différents terrains et ses dénivelés sur lesquels elle évolue. La vitesse reste le facteur déterminant principal, mais un doigté parfait reste nécessaire dans bien des situations afin d'atteindre l'arrivée sans se perdre dans des scores peu glorieux ! LES PLUS Du contenu en solo, des mises à jours hebdomadaires à venir, un mode multi... de quoi satisfaire notre soif de contrôle des bouboules !

Du contenu en solo, des mises à jours hebdomadaires à venir, un mode multi... de quoi satisfaire notre soif de contrôle des bouboules ! De nombreuses personnalisations des bouboules à débloquer.

De nombreuses personnalisations des bouboules à débloquer. Une prise en main agréable et cohérente avec les dénivelés et autres aménagements présents sur les parcours.

Une prise en main agréable et cohérente avec les dénivelés et autres aménagements présents sur les parcours. Une difficulté adaptée pour tous : il est possible de se contenter de terminer les niveaux rien qu'en arrivant sur le téléporteur d'arrivée. Mais nul doute que le défi repose sur la réussite des meilleurs temps !

Une difficulté adaptée pour tous : il est possible de se contenter de terminer les niveaux rien qu'en arrivant sur le téléporteur d'arrivée. Mais nul doute que le défi repose sur la réussite des meilleurs temps ! Des graphismes très « Marbleliens », lisses et propres. Les bouboules sont encore plus belles !

Des graphismes très « Marbleliens », lisses et propres. Les bouboules sont encore plus belles ! Des jeux en multi assez fun et variés... LES MOINS Nous aurions apprécié plus de textures dans les niveaux, avec des sensibilités distinctes plus poussées encore dans la direction des bouboules. Peut-être lors des défis à venir ?

Nous aurions apprécié plus de textures dans les niveaux, avec des sensibilités distinctes plus poussées encore dans la direction des bouboules. Peut-être lors des défis à venir ? … mais un multi uniquement en ligne, voilà qui risque de pénaliser les amateurs de ce type de matchs si la fréquentation vient à manquer !

