Ciblez et anéantissez toute opposition avec un Mewtwo capable de dominer ses adversaires de loin.

Un Mewtwo pouvant méga-évoluer en Méga-Mewtwo X est arrivé sur l’Île d’Æos en tant que Pokémon Polyvalent adepte du corps à corps à l’occasion du deuxième anniversaire de Pokémon UNITE. Les joueurs et joueuses peuvent désormais découvrir une autre facette du Pokémon Génétique en obtenant un permis Unité qui leur permettra de libérer l’incroyable puissance de Méga-Mewtwo Y ! Si Méga-Mewtwo X se spécialise dans les attaques de base au corps à corps et le renforcement de ses défenses, Méga-Mewtwo Y excelle dans les attaques de base à distance et l’augmentation de ses dégâts. Bien qu’il s’agisse du même Pokémon, ces deux facettes offrent des expériences de jeu très différentes, avec des attaques de base, des capacités et des Méga-Évolutions distinctes.

Ces deux Mewtwo possèdent leur propre permis Unité, mais un seul Mewtwo est autorisé par équipe. Vous pouvez obtenir le permis Unité Y de Mewtwo en participant au défi de la caverne de cristal de Mewtwo. C’est un défi dans lequel on récupère des dés quotidiennement et on participe aux missions pour progresser dans l’évènement. Ce permis Unité peut donc être obtenu sans dépenser de Pièces Æos ou de Gemmes Æos, mais vous pouvez tout de même avancer plus rapidement sur le tableau en dépensant des Gemmes Æos.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur les atouts de Mewtwo et glaner quelques astuces utiles avant de lancer Frappe Psy sur vos adversaires.

Les fondamentaux de Mewtwo

Talent : Pression

Quand Mewtwo inflige des dégâts à un Pokémon adverse à l’aide d’une attaque de base, la Méga-Jauge se remplit. Plus la Méga-Jauge se remplit, plus l’Attaque Spéciale et la vitesse d’attaque de base de Mewtwo augmentent. Si la Méga-Jauge est pleine et que Mewtwo est au niveau 5 ou plus, Mewtwo méga-évolue pendant une certaine durée. Lorsque Mewtwo méga-évolue, son Attaque Spéciale et sa vitesse d’attaque de base augmentent encore plus, et sa vitesse de déplacement augmente également.

Attaques de base

Quand Mewtwo inflige des dégâts à un Pokémon adverse à l’aide d’une attaque de base, la Méga-Jauge se remplit. Une fois qu’il a méga-évolué, la portée des attaques de base de Méga-Mewtwo Y est allongée et celles-ci infligent des dégâts dans la zone d’effet centrée autour des Pokémon adverses. Quand une attaque de base inflige des dégâts à un Pokémon adverse, cela réduit la vitesse de déplacement de ce Pokémon.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Choc Mental

Mewtwo inflige des dégâts à un Pokémon adverse et le rend incapable d’agir pendant une courte durée.

Bouclier

Mewtwo obtient un bouclier pendant une courte durée. Tant que le bouclier est actif, sa vitesse de déplacement est augmentée.

Capacités au niveau 5

Prescience

Mewtwo repousse le Pokémon adverse indiqué et le vise. La vitesse de déplacement du Pokémon visé est réduite, et il subit plus de dégâts. Après une certaine durée, cette capacité inflige des dégâts au Pokémon adverse visé en fonction de la quantité de dégâts subis par ce Pokémon pendant qu’il était visé. La capacité Prescience peut être améliorée pour infliger davantage de dégâts au Pokémon adverse visé.

Frappe Psy

Mewtwo émet des ondes psychiques vers le Pokémon adverse indiqué, ce qui lui inflige des dégâts et réduit sa vitesse de déplacement. À la fin de cette capacité, Mewtwo frappe le Pokémon adverse indiqué ainsi que les Pokémon adverses proches avec une puissante onde psychique, ce qui projette dans les airs tous les Pokémon adverses touchés et leur inflige des dégâts. Plus Mewtwo est éloigné du Pokémon indiqué, plus cette capacité inflige de dégâts. Lorsque la capacité Frappe Psy est améliorée, l’effet de réduction de vitesse de déplacement est renforcé.

Capacités au niveau 7

Soin

Mewtwo obtient un bouclier pendant une courte durée. Tant que le bouclier est actif, la vitesse de déplacement de Mewtwo est augmentée, et ses PV sont soignés en fonction des dégâts infligés avec des attaques de base. Quand le bouclier disparaît après une certaine durée, le délai de récupération de toutes les capacités de Mewtwo est réduit, et la Méga-Jauge se remplit. La capacité Soin peut être améliorée pour augmenter la quantité de PV soignés par les attaques de base.

Téléport

Mewtwo se téléporte à l’endroit indiqué. Pendant une courte durée, la vitesse de déplacement de Mewtwo et les dégâts infligés augmentent. De plus, ses attaques de base remplissent encore plus la Méga-Jauge. Après avoir été utilisée, cette capacité peut être de nouveau utilisée une fois pendant une courte durée. La capacité Téléport peut être améliorée afin d’infliger davantage de dégâts aux Pokémon adverses.

La capacité Unité de Mewtwo : Brûlure Psy Infinie

Mewtwo décharge une puissante onde psychique sur chaque Pokémon adverse. Les Pokémon adverses proches de chaque zone d’impact subissent des dégâts et deviennent incapables d’agir. De plus, leur Défense Spéciale est réduite pendant une courte durée.

Analyse de la méta