ESDigital Games et Lofty Sky Entertainment ont annoncé un « partenariat d’édition à long terme » qui permettra au premier de porter les jeux du second sur consoles. Le premier est Shuya Saga, une aventure sous forme de roman graphique se déroulant dans un univers fantastique d’arts martiaux chinois anciens. Il sera lancé sur Nintendo Switch le 22 septembre en Europe et en Amérique du Nord.

Sortie pour la première fois sur PC et mobile en 2017, la version console de Shuyan Saga propose des contrôles de combat optimisés, mais aussi des langues supplémentaires en plus de l’anglais (français, italien, allemand, espagnol, brésilien et coréen).

Wales Interactive a dévoilé la date de sortie de The Isle Tide Hotel, sa nouvelle expérience FMV. Les joueurs Nintendo Switch pourront le récupérer le 12 septembre 2023.

Un père absent doit sauver sa fille adolescente d’un culte avant que ce dernier ne conclue son ultime nuit au Isle Tide Hotel. Les joueurs enquêtent sur les étranges événements qui surviennent pour sauver Eleanor Malone, dans ce jeu de mystère interactif en live-action où chaque choix affecte le cours de l’histoire. Tous les trois ans, trois nuits durant, d’étranges individus hauts en couleur cachant un passé trouble se retrouvent, au nom du seul lien qui les unit : leur quête du sens de la vie. Mais ce soir, la mystérieuse organisation doit décider si elle doit trahir son code ou non. Livrera-t-elle une adolescente à son énigmatique fondateur, le docteur Aniston, qui leur assure que son sacrifice leur permettra d’atteindre leur but ? Comment vous faufilerez-vous dans l’hôtel ? Vous infiltrerez-vous dans le culte ? Découvrirez-vous l’histoire cachée, les quêtes secondaires et leurs fins uniques, ou échouerez-vous face aux impitoyables énigmes narratives ? Suivez une histoire à embranchements multiples proposant de nombreuses façons de sauver la fille que vous n’avez jamais connue.

Caractéristiques principales

• Un jeu live-action qui s’adapte à vos choix

• 7 fins principales, avec 14 issues différentes

• Des quêtes secondaires avec leurs propres fins

• Suivi en temps réel de personnalité et d’association au culte

• Menu de saut de chapitre en jeu, qu’il faudra d’abord mériter

Caractéristiques narratives

• Un culte unique avec un passé riche et ses propres règles

• Des chemins seulement accessibles avec les bonnes informations

• Des notes codées menant à des fins cachées

• Des secrets et des « easter eggs » à découvrir

• Des options de dialogue variées qui révéleront plusieurs facettes d’un même personnage

Creature Keeper est un jeu de domptage de monstres dans lequel vous combattez en temps réel aux côtés de créatures devenues vos amies. Jardinez, remplissez un bestiaire de connaissances et formez un groupe de créatures à renforcer en cuisinant des plats ou en fabriquant des bijoux et améliorations. Creature Keeper sera disponible sur Nintendo Switch. Le titre devrait sortir cette année.

« Un héros d’un nouveau genre – endossez le rôle ancestral de gardien de créature. Une étrange maladie affecte des créatures qui sont par ailleurs en parfaite santé, ce sera à vous d’élucider ce mystère pour rétablir l’équilibre dans un monde divisé.

endossez le rôle ancestral de gardien de créature. Une étrange maladie affecte des créatures qui sont par ailleurs en parfaite santé, ce sera à vous d’élucider ce mystère pour rétablir l’équilibre dans un monde divisé. Liez vous d’amitié avec une petite armée de créatures – Créez votre équipe idéale en vous liant d’amitié avec tout un tas de créatures prêtes à combattre à vos côtés.

Créez votre équipe idéale en vous liant d’amitié avec tout un tas de créatures prêtes à combattre à vos côtés. Rendez vos créatures plus fortes en les nourrissant – Apprenez des recettes lors de vos aventures et cuisinez-les pour aider vos créatures à grandir comme vous le souhaitez.

Apprenez des recettes lors de vos aventures et cuisinez-les pour aider vos créatures à grandir comme vous le souhaitez. Lorsque vos créatures grandissent, vous aussi. – Le savoir est une arme ! Combattez des créatures corrompues et faites grandir les vôtres pour débloquer des notes, des compétences, des recettes et plus encore dans le bestiaire.

Le savoir est une arme ! Combattez des créatures corrompues et faites grandir les vôtres pour débloquer des notes, des compétences, des recettes et plus encore dans le bestiaire. Fabriquez de l’équipement pour vous comme vos créatures. – Personnalisez votre style de jeu en fabriquant des armes et des bijoux aux effets uniques !

Personnalisez votre style de jeu en fabriquant des armes et des bijoux aux effets uniques ! Explorez un jardin de poche magique – faites pousser des ingrédients, de l’équipement, des améliorations et plus encore dans votre jardin de poche, une véritable ferme magique portative.

faites pousser des ingrédients, de l’équipement, des améliorations et plus encore dans votre jardin de poche, une véritable ferme magique portative. Des créatures avec du style ! – Fabriquez des objets à but esthétique tels que des chapeaux, des masques et autres accessoires à faire porter à vos créatures !

L’éditeur GameMill Entertainment a annoncé aujourd’hui que NASCAR Arcade Rush apportera des courses inspirées de l’arcade sur Nintendo Switch le mois prochain, le 15 septembre.

The Bridge Curse : Road to Salvation vient de recevoir une date de sortie sur Switch. Il sera disponible le 30 août 2023, sur l’eShop, pour 29,99 €.

Préparez-vous pour un récit de survival horror asiatique conté à travers une perspective cinématique à la première personne ! Dans ce jeu d’action aventure atmosphérique, explorez les événements autour de l’un des incidents surnaturels les plus célèbres de Taïwan, un terrifiant récit horrifique sur le campus de la Tunghu University. Quand 6 étudiants universitaires décident de défier la légende urbaine d’une femme fantôme, ils réveillent une malédiction que personne ne sait comment briser. Utilisez la furtivité pour éviter le fantôme meurtrier tandis que vous reconstituez le mystère et cherchez un moyen de vous échapper du campus. The Bridge Curse: Road to Salvation propose de l’action intense, des éléments de puzzle, de l’exploration immersive, une narration de qualité cinématographique et un design graphique de pointe, le tout dans un cadre moderne qui donne à l’horreur psychologique un troublant réalisme, désormais complet avec doublages en anglais.

Les légendaires Happy Tree Friends font leur retour avec un nouvel épisode, et ils plongent tête la première dans le jeu dans The Crackpet Show : Happy Tree Friends Edition, qui sortira sur Nintendo Switch le 27 septembre 2023.

Les Happy Tree Friends reviennent ! Vous vous rappelez cette époque rebelle où on regardait en douce ce cartoon si mignon que nos parents nous interdisaient de mater ? Eh bien vous pouvez maintenant retrouver la cruauté et l’humour légendaires de ce mythique cartoon en incarnant vos personnages préférés dans The Crackpet Show: Happy Tree Friends Edition ! Préparez-vous à déchaîner un glorieux chaos et à vous éclater… dans tous les sens du terme !

« Êtes-vous prêt à devenir célèbre ? Alors prenez une arme et rejoignez le show télévisé le plus violent de l’histoire des shows télévisés violents ! Ses participants devront tirer sur des centaines d’ennemis, les écraser et les déchiqueter sur le chemin de la victoire !

Ne vous laissez pas décourager par CES S*AUDS DE CHEFS GÉANTS qui sont plus que capables de vous mettre les tripes à l’air. Il vous suffit de vous emparer des meilleurs bonus et des meilleures armes sur le chemin. Faites en sorte que votre arme crache de la lave en fusion sur le sol, transformez-vous en un fou furieux et laissez vos balles rebondir entre les ennemis ! Tous ces éléments cumulés vous donneront toutes les chances de transformer votre guerrier à poils en une machine de mort enragée.

Quoi qu’il en soit, vous mourrez. Ainsi va la vie, même pour ceux qui manient un canon à rails. Mais qui se soucie de la mort quand il est adulé par son public ? Contrairement à la vie réelle, ici, vous pouvez faire bon usage des J’aime que vous recevez.

Avec la popularité, vous pouvez améliorer chaque objet et chaque bonus pour infliger encore plus de dégâts lorsque vous repartirez. Oh, n’ayez pas peur de vous ennuyer : chaque épisode du show est aléatoire, vous n’aurez donc jamais deux fois le même parcours.

Et quand vous en aurez fini avec ce que vous avez à faire dans le show, invitez vos amis et faites la fête en mode à plusieurs jusqu’à quatre joueurs ! Jouez en faisant preuve d’ingéniosité et créez une synergie avec l’équipe ou pétez-leur les dents dès qu’ils essaieront de vous voler vos bonus de puissance : toutes les combines sont valables et toutes les stratégies fonctionnent tant que vous vous amusez.

Prêt(e) à signer le contrat ?

Shoot’em-up roguelike Pour vous permettre de tester votre capacité à aller jusqu’au bout du jeu avec des objets proposés dans celui-ci, il y a des tonnes d’ennemis, des douzaines d’armes, beaucoup de bonus et d’objets, des tracés des points de chute des objets et des cartes aléatoires, ainsi que des chefs carnivores

Pour vous permettre de tester votre capacité à aller jusqu’au bout du jeu avec des objets proposés dans celui-ci, il y a des tonnes d’ennemis, des douzaines d’armes, beaucoup de bonus et d’objets, des tracés des points de chute des objets et des cartes aléatoires, ainsi que des chefs carnivores Le show télé le plus bizarre C’est mignon. C’est coloré. C’est tout ce que l’on aime dans les bons vieux dessins animés gore. C’est votre seule chance de transformer un lapin rose en un présage de mort. Ne la ratez pas !

C’est mignon. C’est coloré. C’est tout ce que l’on aime dans les bons vieux dessins animés gore. C’est votre seule chance de transformer un lapin rose en un présage de mort. Ne la ratez pas ! Jouez en solo ou à plusieurs Jouez en solo ou demandez à vos amis de jouer avec vous, élaborez des tactiques complexes ou agissez au coup par coup pour essayer de piquer les objets et les bonus de puissance de vos amis. Le but est de vous amuser et de gagner en popularité, pas de rester assis à aligner des chiffres. Bien que ce ne soit pas mal non plus si vous êtes dans ce cas. »

Le développeur XD a annoncé qu’il porterait Sword of Convallaria : For This World of Peace sur la Nintendo Switch. Il s’agit d’un RPG de stratégie se déroulant dans le monde fantastique de Rodinia. Il promet de proposer des centaines de cartes de combat et de multiples fins en fonction des choix effectués pendant le jeu. Pour les fans de jeux tactiques, il a même été évoqué par le directeur de Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno, l’année dernière sur Twitter. Alors que le jeu a été confirmé pour une sortie à l’automne sur PC et appareils mobiles, il n’y a pas encore de date de sortie confirmée pour la version hybride.

Pars à l’aventure dans un monde rempli de secrets aidé de ton ami, un poulpe aux multiples compétences. Explore, résout des énigmes, parcours des donjons, participe à des courses endiablées et bien plus encore dans ce jeu inspiré des meilleurs platformers 3D.

Red Art Games annonce que Promenade sera disponible sur Nintendo Switch. Le jeu sera lancé le 23 février 2024.

Le développeur Worm Club a annoncé que Frog Detective : The Entire Mystery, contenant les trois jeux Frog Detective, arrivera sur Nintendo Switch en 2023.

Kasedo Games et le développeur Beard Envy travaillent ensemble pour porter Uncle Chop’s Rocket Shop sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour 2024.