La mission est simple : le centre de commandement spatial envoie la capitaine Dorin Fisher (non non rien à voir avec la bière alsacienne du même nom !) pour trouver une nouvelle planète à coloniser pour préserver l’humanité de son extinction.

Mais l’univers ne regorge pas seulement de planètes à visiter, mais également et surtout d’aliens qui veulent notre peau ! À nous de survivre durant notre périple et grâce à notre expertise de combat et nos compétences de pilotage d’éliminer la menace alien.

Rien de plus simple, l’ordre de mission tenant dans un vrai mouchoir de poche comme le dirait le génie d’Aladdin, le studio 7 Raven Studios (voir test Dyna Bomb 1 & 2 du même studio) développe donc Shootvaders: The Beginning qui n’est pas sans nous rappeler un certain Space Invaders de 1978 sorti sur borne d’arcade.

En date du 29 juin 2023 pour notre bonne petite console Nintendo Switch via l’eShop pour seulement 6.99€, mais également Xbox et PS4 à la même période ; sorti au préalable sur PC le 11 décembre 2021.

La mort ne nous fait pas peur !

Un titre rapide à prendre en main bien qu’il ne soit disponible qu’en anglais seulement : rien de bien méchant finalement car très peu de texte.

Nous dirigeons donc le vaisseau du capitaine Fisher avec le stick ou la croix directionnelle, la touche de tir ZR, le bouclier Y et la méga bombe B. Comme nous disions : rien de plus simple.

Nous ne présenterons pas plus en détails le principe du jeu puisque n’importe quel joueur connaît au minima Space Invaders, mais juste au cas où ! Des vaisseaux aliens nous attaquent sur la partie supérieure de l’écran, et nous tentons de progresser en nous défendant au niveau de la partie inférieure.

Chaque vaisseau lâche des items une fois détruit : des étoiles, des upgrades temporaires (tirs latéraux, rayons puissants, rockets, etc.), des matériaux aliens ou encore de la monnaie (pièces ou dollars).

Les étoiles et les matériaux ont donc une utilité simple : nous permettre d’améliorer notre vaisseau ne possédant qu’un simple tir lors de notre premier voyage (ah parce que vous pensiez réussir du premier coup ?!).

Alors de manière rapide et concise : les pièces ou dollars permettent d’acquérir des armes humaines tandis que les matériaux aliens (nous vous le donnons en mille !) permettent d’acquérir de l’armement alien. 12 armes sont proposées pour chacune des deux catégories, avec différents effets, des dégâts plus ou moins importants, et des durées d’utilisation plus ou moins longues. Tandis que les étoiles permettent quant à elles d’acquérir différents upgrades au nombre de 6 améliorables chacun 3 fois après obtention (augmentation des dégâts, de la durée d’utilisation du bouclier, de la puissance de la méga bombe, etc.).

Une fois notre vaisseau bien préparé, c’est parti pour un périple sur plus d’une 30aine de vagues successives entrecoupées de vagues couloir ou nous devons éviter de nous crasher sur les parois et éviter les quelques tourelles ennemies de-ci de-là. Tout cela sur une bande-son spatiale assez discrète, presque même absente puisque nous l’occulterons assez rapidement malheureusement.

Mais le petit plus du titre est qu’il est jouable en coop local à 2 en pressant “+” sur une seconde manette pour instantanément rejoindre l’aventure. Une double Fisher donc ! Mais attention : le friendly fire étant activé (non désactivable dans les menus), nos réflexes seront d’autant mis à rude épreuve surtout si nos armements permettent de tirer en diagonale ou même à l’horizontale. Par contre nous pouvons passer l’un sur l’autre sans problème car pas de “crash ami”, ouf ! De quoi passer quelques minutes à tenter de survivre le plus longtemps et le plus loin possible au côté d’un coéquipier qui, j’espère, sera un bon pilote comme nous !

Ce shoot’em up vertical qui ne réinvente pas le genre, améliore cependant les graphismes de son prédécesseur. Peut-être un poil trop dans ce monde spatial et coloré car parfois pas moyen de voir venir le tir qui nous amènera à notre mort (joli tir l’alien !).

La difficulté croissante est un bon parti de ce titre, même si parfois un vaisseau alien nous obligera à agir de manière délicate pour le détruire puisqu’il tirera de manière infinie et rapide, nous empêchant de lui faire face frontalement par exemple. Et la rejouabilité sera au rendez-vous principalement si nous voulons obtenir tous les armements et upgrades possibles au vu du prix très élevé de la plupart d’entre eux.

Le défaut que nous pourrions reprocher au titre à la limite serait l’absence de mini boss ou de vaisseau mère à la fin de chaque séquence par exemple.

Une fois le périple terminé, un tableau de score s’affiche récapitulant notre score de mission, la distance parcourue, le nombre d’ennemis tués et le nombre de pièces/étoiles/matériaux récoltés ainsi qu’un second tableau rappelant les scoring de borne d’arcade. Malheureusement nous ne pouvons changer “player” du leaderboard pour nous la péter un peu et c’est bien dommage !

La lecture culture :

Space Invaders est le premier archétype du shoot’em up vertical, mais aussi l’un des titres les plus influents et célèbres de l’histoire des jeux vidéo sorti sur borne d’arcade en 1978 (ça ne nous rajeunit pas hein !).

Mais saviez-vous qu’après sa sortie au Japon et le succès populaire qu’a obtenu Space Invaders, le titre aurait entraîné une pénurie de pièces de 100 yens ?!

Le high score est actuellement obtenu par Eric Furrer âgé de 12 ans à Toronto (Ontario, Canada) qui a obtenu 1 114 020 en 38h et 30min. Le score se remettant à zéro tous les 10 000, il a rebooté le compteur 111 fois durant sa partie.

Et dans un tout autre domaine, depuis 1990 un street-artiste francais détourne le jeu et envahit les villes du monde entier avec des mosaïques de jeux vidéo mais surtout de Space Invaders.

Conclusion 6.3 /10 Shootvaders: The Beginning ne réinvente en rien le genre ! (Une vinaigrette reste une vinaigrette peu importe la recette !). La recette de départ du Space Invaders est bien là, même si la présence d’upgrades et d’armements sont au rendez-vous, on enchaîne les périples en se lassant un peu au fur et à mesure. L’aspect coop nous retient donc un peu plus longtemps sur le titre. Pour un prix assez faible, et pour quelques heures de jeu, à 7€ nous n’allons pas nous plaindre et ne pouvons que vous conseiller ce “Space Invaders” like. LES PLUS Gameplay simple ;

