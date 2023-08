On apprend via l’eShop la taille eShop estimée du jeu Le retour de Détective Pikachu qui sortira le 6 octobre prochain sur Nintendo Switch en démat’ mais aussi en version physique.

C’est encore une estimation, mais il prendra sur votre carte SD (ou sur la mémoire interne) pas loin de 10 Go.

C’est plutôt gros, quand on sait que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, avec le monde ouvert, fait 6,947 Go, Légendes Pokémon : Arceus c’est encore moins avec 6,2 Go. Ce qui ne veut rien dire, Pokémon Diamant Étincelant étant à 7 Go et Pokémon Épée et Bouclier à 12,7 Go.

Le retour de Détective Pikachu est un jeu vidéo d’aventure développé par Game Freak et édité par Nintendo. Il est sorti le 6 octobre 2023 sur Nintendo Switch. Le jeu se déroule dans la ville de Ryme City, où les humains et les Pokémon vivent en harmonie. Le joueur incarne Tim Goodman, un jeune homme qui vient à Ryme City pour retrouver son père, Harry Goodman, un célèbre détective privé qui a disparu. Tim fait équipe avec Pikachu, un Pikachu parlant qui était le partenaire de Harry, pour résoudre le mystère de sa disparition.

