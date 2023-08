Un nouveau clip de gameplay pour Fate/Samurai Remnant est apparu aujourd’hui.

En tant qu’humain, l’épée d’Iori ne peut pas vaincre les ennemis puissants, tels que les Serviteurs. Cependant, si la jauge de coquille de l’ennemi est épuisée par la technique d’affinité de Saber, les attaques d’Iori pourront l’atteindre. Fate/Samurai Remnant est un jeu d’action basé sur la série Fate du développeur Type-Moon, dont la sortie est prévue pour le 28 septembre 2023.

Tout au long de la franchise des Fate, les Masters accompagnés de leur esprit héroïque, aussi appelé Servant, se sont affrontés à travers les âges dans des guerres saintes. Le duo gagnant se voit alors recevoir un ancien artefact, le Graal, qui réalisera n’importe lequel de leur souhait. Fate/Samurai Remnant poursuit cette guerre sainte en quête du Graal durant la quatrième année de la période Keian, au Japon. Plusieurs dizaines d’années se sont écoulées depuis la fin de la dernière époque turbulente et sanglante, et la population profite enfin d’un peu de paix et de tranquillité. Mais une bataille entre sept Masters et leur Servant est sur le point de débuter afin d’obtenir le Saint Graal. Nous retrouvons alors notre héros, Miyamoto Iori, un jeune homme à Asakusa qui se retrouve au centre d’une guerre violente aux côtés de son Servant Saber. Ensemble, ils lutteront pour être le dernier duo en vie afin de recevoir la récompense tant convoitée qui leur accordera leur vœux le plus cher.

Dans Fate/Samurai Remnant, les joueurs contrôleront Miyamoto Iori, un Master qui a étudié le style de sabre de Niten Ichiryu. Il combat aux côtés de Saber, un Servant qui possède une force supérieure à celle des humains. Face à des ennemis incontrôlables, les joueurs auront la possibilité d’ordonner à leur Servant d’attaquer en utilisant de puissantes techniques magiques, ou même de prendre le contrôle du Servant directement afin d’attaquer des groupes d’ennemis. Les fans découvriront également des scènes de combat dynamiques et épiques entre Servants, ce qui fait de cet opus un incontournable pour la communauté.

Tout le long du jeu, les joueurs auront la chance d’explorer la ville de Edo, où des rangées de maisons, des résidences de samurai et des maisons closes se côtoient. Ici, les rues sont très fréquentées et les personnages dessinés dans un style japonais y déambulent librement. Tout en suivant le cours de cette guerre pour le Saint Graal, les joueurs auront la possibilité d’interagir avec différents personnages et animaux dans la ville, mais aussi d’explorer différentes zones, découvrant ainsi une large variété de défis qui les mènera à lutter pour leur survie dans cette toute nouvelle bataille !

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, le nouvel opus de la série Ultimate Ninja STORM, sortira sur Switch dans le courant de l’année. En attendant la confirmation d’une date de sortie, un nouvel aperçu d’une autre Technique Secrète a été partagé, et vous pouvez le regarder ci-dessus.

L’histoire se déroule en parallèle aux événements de BORUTO, dans un monde ninja pacifié où Naruto occupe la fonction d’Hokage et où Boruto découvre le jeu en ligne « Ninja Heroes », dans lequel il fait la rencontre de Nanashi, la guide du jeu. Pendant ce temps, des choses étranges se déroulent dans le monde réel et la Cinquième Grande Guerre Ninja menace d’éclater à tout moment. Dans un monde ninja plongé dans le chaos, Boruto comprend qu’un homme mystérieux, nommé Merz, cherche à déclencher la guerre.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS proposera le plus grand nombre de personnages dans un jeu NARUTO, y compris de nouveaux personnages tels qu’Ashura et Indra Otsutsuki. Le mode histoire du jeu comprendra des scènes sélectionnées de l’histoire de NARUTO, mettant l’accent sur le lien profond entre Naruto et Sasuke.