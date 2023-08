Punch Out !! fait partie des licences de Nintendo que l’on aimerait revoir, mais qui n’est pas revenue depuis… la Wii

Même s’il est vrai que Little Mac (le héros de la série) a depuis joué des poings dans Smash Bros, les amateurs de la saga n’avait rien à se mettre sous les gants jusqu’à… l’entrée sur le ring de Thunder Ray !

Annoncé par Purple Tree, le jeu (qui n’est aucunement lié à Punch Out !!, mais qui reprend son style en plus « agressif » est attendu pour Septembre 2023 sur tous les supports, dont la Nintendo Switch.

Prêt(e)s à renfiler les gants ?

Préparez vous pour l’expérience ultime de Boxe Arcade, de style rétro, dans un jeu débordant de sang et de violence.

Entrez sur le ring et découvrez l’action palpitante de notre jeu de boxe d’arcade rétro, mais avec une touche moderne ! Préparez-vous à lancer des jabs, des crochets et des uppercuts tout en affrontant une liste d’adversaires colorés et excentriques. Le jeu présente des animations HD méticuleusement réalisées, donnant vie à chaque personnage avec des détails époustouflants et des mouvements fluides.

FONCTIONNALITÉS :

– Profitez de magnifiques animations 2D faites à la main

– Maîtrisez les attaques spéciales de Thunder

– Dominez le dynamisme du boxe en arcade

– Parcourez des étapes galactiques

– Devenez un champion de l’univers

– Apprenez à vaincre les techniques les plus brutales

– Soyez sanglant et sauvage !