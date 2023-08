Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent maintenant télécharger les versions complètes de Don’t Starve Together, Golf with Your Friends et Puyo Puyo Tetris 2 pour y jouer gratuitement du 25 au 31 août !

Don’t Starve Together

Don’t Starve Together est l’extension autonome multijoueur du jeu de survie en nature sans concessions, Don’t Starve. Pénétrez dans un monde insolite et inexploré qui regorge de créatures, de dangers et de surprises étranges. Récoltez des ressources pour façonner des objets et des structures qui reflètent votre style de survie. Découvrez les mystères de ces terres étranges en suivant votre propre style de jeu. Coopérez avec vos amis dans une partie privée, ou tentez votre chance avec des inconnus en ligne. Collaborez avec d’autres joueurs pour survivre en milieu hostile, ou tracez votre route en solitaire. Faites le nécessaire pour survivre, et surtout : ne mourez pas de faim.

Golf With Your Friends

Tous les coups sont permis sur ces 9 parcours de minigolf endiablés et stimulants jouables jusqu’à 12 joueurs en simultané !

Fonctionnalités principales :

Multijoueur à 12 joueurs ! Testez vos compétences en affrontant 11 autres golfeurs dans le mode multijoueur en ligne.

Des parcours à thème ! 9 parcours dotés de mécaniques et de trous uniques. Devenez pro sur le parcours pirate ou visez un albatros dans le thème ancestral.

Des améliorations ! Mettez des obstacles sur la route de vos amis et piégez leur balle dans du miel, gelez-la ou transformez-la en cube.

Trois modes de jeu ! Croisez le fer en mode minigolf classique, visez les pars en mode paniers et échangez les trous contre des buts en mode hockey.

Des objets de personnalisation ! Arpentez le green avec style grâce à des chapeaux, des skins et des traînées à débloquer pour votre balle.

Puyo Puyo Tetris 2

La série japonaise de jeux de réflexion plébiscités Puyo Puyo et la franchise célèbre dans le monde entier Tetris® s’unissent une nouvelle fois pour encore plus de fun dans Puyo Puyo Tetris 2. Le principe est simple : associez 4 Puyos ou plus de même couleur ou complétez une ligne de blocs pour les éliminer de votre écran et envoyer des malus à votre adversaire. Attention, surveillez ce qui va vous tomber dessus. Jouez au Puyo Puyo et au Tetris traditionnels… ou mélangez-les. Hors ligne ou en ligne, faites votre choix parmi des tonnes de modes pour jouer comme vous le souhaitez : Aventure solo, Versus de compétition en local, Matchs classés en ligne et bien d’autres encore.

Le tout nouveau Combat de talents intègre des aptitudes spécifiques à certains personnages, susceptibles d’inverser la tendance, et des cartes d’objets renforçant votre équipe

Des personnages hauts en couleur et une histoire complètement inédite enrichissent un jeu de réflexion orienté arcade addictif

Un mode en ligne amélioré propose des ligues propres à l’un ou l’autre jeu, le Jeu libre pour 4 joueurs au maximum

Parmi les modes Défi, des parties sans fin de Tetris et Puyo Puyo enrichissent encore les parties solo et en ligne

On apprend aussi qu’au Japon, c’est Spiritfarer qui aura l’honneur d’être le jeu à l’essai Nintendo Switch Online » Isei Trial « .

L’événement » Isei Trial » réservé aux abonnés de Nintendo Switch Online*, qui vous permet de jouer à tous les logiciels Nintendo Switch éligibles dans leur intégralité pendant une durée limitée. Nintendo Switch Online est un service payant.

Le prochain logiciel éligible sera « Spiritfarer® » de Thunder Lotus Games. L’événement se déroulera du 25 août (ven) à 12h00 jusqu’au 31 août (jeu) à 17h59.

Incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis. Inclut le jeu de base émouvant et trois mises à jour de contenu majeures : explorez un monde étendu et liez-vous d’amitié avec quatre nouveaux esprits !