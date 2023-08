Die After Sunset, derrière ce joli nom se cache un jeu qui a vécu déjà une belle petite vie, une année et demie d’accès anticipé sur PC et voilà que maintenant le jeu sort en version définitive et bien sûr sur notre petite Switch adorée ! Alors, préparez vos plus belles tongs pour aller à la plage, c’est parti pour Die After Sunset !

Do you speak le français ?

Quand on lance le jeu, on est déjà un peu déboussolé, la langue par défaut est l’anglais, donc toute l’histoire racontée au début est en anglais. Ce n’est pas grave, car l’histoire revient à chaque fois que vous lancez le jeu. On vous conseille donc de foncer directement dans les options et de basculer en FR. Ne soyez pas choqué par l’aspect pixelisé et peu lisible des textes, c’est un peu la marque de fabrique du jeu.

Une fois lancé, on arrive au tutoriel et là, malgré le français choisi, la plupart des infos sont en anglais aussi, super. Mais ce n’est pas grave, le jeu est plutôt facile à prendre en main, enfin les mécaniques… on se comprend, on en reparle hein …

Le jeu est donc plutôt simple sur le principe : une race extraterrestre, les Murkors, envahissent la Terre. Votre rôle sera alors de survivre pendant quelques minutes, d’accomplir de petites missions, d’ouvrir des coffres pour finir par tuer un boss. Le tout sur 5 niveaux d’affilée.

Roguelite oblige, nous allons débloquer de nouveaux personnages, améliorer nos personnages, nos statistiques, accomplir certaines quêtes pour débloquer des nouveautés pour nos prochaines parties. Sur le papier c’est plutôt alléchant.

On est vraiment sur Nintendo Switch ?

On a souvent l’habitude de nous railler, nous les joueurs de Switch, car notre console n’est pas puissante, les jeux sont moches, gnagnagna. Eh bien c’est sûr que si vous mettez Die After Sunset dans les mains de ces gens, ils vont clairement pouvoir ajouter de l’eau à leurs moulins !

Nous sommes dans une démonstration presque parfaite d’un mauvais portage Switch. Par souci d’intégrité nous sommes allés voir des gens y jouer sur PC, regarder des vidéos même de l’early sur YouTube. Le jeu a l’air vraiment sympa sur ces plateformes, mais nous avons vraiment dans les mains un jeu catastrophique.

Déjà ce n’est pas beau, alors certes il faut faire des concessions sur Switch, mais les textures bavent, il y a de l’aliasing à ne plus voir un trait droit, les objets apparaissent à 1m de vous, les ennemis pop n’importe comment, souvent dans votre dos, vraiment c’est n’importe quoi. Les textes sont illisibles, car trop petits et pixelisés.

Mais surtout, il n’y a aucune aide à la visée, on peut critiquer les joueurs manettes, mais c’est presque indispensable, même en jouant avec la sensibilité il est presque impossible de viser un ennemi de manière fluide. On se retrouve alors à bloquer la vue au milieu et ne jouer que sur les déplacements, un calvaire.

Pourtant en lisant les mises à jour de l’early access, ils ont vraiment travaillé la visée, on a vraiment l’impression d’avoir une version qui date du tout début de l’early…

Conclusion 2 /10 Il est tellement difficile de dire du bien de Die After Sunset sur Switch. On testerait le jeu sur PC, on n’aurait sûrement pas le même avis, mais il faut dire que la version que l’on a entre nos mains est tout simplement à la limite de la jouabilité. Si jamais des mises à jour arrivent et corrigent le tir, nous reviendrons vers vous, mais pour l’instant c’est vraiment à fuir sur Switch. LES PLUS L’idée du roguelite/TPS est toujours agréable

