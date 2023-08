A la base prévu pour le 29 septembre 2023, on apprend aujourd’hui via Twitter (ou X) que le jeu arrivera finalement le 2 novembre.

Nouvel opus de simulation de vie après le très populaire My Time At Portia, le jeu se déroule dans les environnements arides de la communauté de Sandrock. Rencontrez des personnages hauts en couleurs, accomplissez des missions variées, découvrez une charmante histoire, mais surtout : vivez votre aventure comme vous l’entendez !

À propos de My Time at Sandrock :

Voyagez dans la communauté du désert de Sandrock et endossez le rôle d’un nouveau bâtisseur. Utilisez vos outils pour collecter des ressources, construire des machines et transformer votre atelier désaffecté en une usine de production bien huilée afin de sauver la ville de la ruine !

Le destin du monde repose entre vos mains. Reconstruisez la communauté, combattez des monstres, découvrez des technologies perdues, trouvez l’amour parmi les habitants de la ville et détendez-vous avec des mini-jeux et de l’artisanat. Le choix vous appartient dans My Time at Sandrock.

Caractéristiques principales : Combattez en mêlée et en tir à la troisième personne contre les monstres envahissants.

Forgez des relations significatives avec des habitants aux profils variés.

Découvrez les secrets d’une technologie perdue dans un monde post-apocalyptique.

Profitez d’une variété de mini-jeux et de divertissements pour vous détendre.

Plongez dans un vaste monde bac à sable aux possibilités infinies.