Bandai Namco a annoncé Little Nightmares III et nous avons la confirmation qu’il sera sur Nintendo Switch. La nouvelle concernant le projet vient de tomber lors de la Gamescom : Opening Night Live 2023. Une bonne nouvelle, alors que les échos qu’on avait était une fin de la série depuis le rachat du studio de base par Bandai Namco. Jusqu’à présent, Bandai Namco a confirmé que la coop en ligne sera incluse grâce à la possibilité de contrôler deux personnages. Bien sûr, vous pouvez également jouer seul.

Pour la première fois dans la franchise, les joueurs pourront affronter leurs peurs d’enfant avec un ami, puisque le jeu sera jouable en coopération en ligne, permettant aux joueurs d’incarner l’un des deux nouveaux personnages, Low ou Alone, dans ce monde effrayant. Le jeu sera également entièrement jouable en solo, l’IA contrôlant le second personnage.

Dans Little Nightmares III, les joueurs suivront le parcours de Low et Alone, deux amis qui cherchent un moyen de sortir de Nowhere. Ils voyageront à travers la Spirale, un monde rempli de menaces dangereuses telles que Monster Baby dans la Nécropole. Chaque personnage porte un objet emblématique – un arc et des flèches pour Low, une clé à molette pour Alone – qu’il utilisera pour résoudre des énigmes et l’aider dans sa quête d’évasion.