Thank Goodness You’re Here ! (littéralement Dieu merci, vous êtes là !) est une décrit comme un slapformer de comédie absurde qui se déroule dans l’étrange ville de Barnsworth, dans le nord de l’Angleterre. Vous incarnez un vendeur itinérant, prenez le temps de visiter les lieux et de rencontrer les locaux, très désireux de vous confier une série de petits boulots de plus en plus bizarres… À chaque petit boulot réalisé, de nouveaux quartiers de la ville s’ouvrent et les tâches deviennent de plus en plus étranges… Mais attention, l’heure tourne et il ne faudrait pas arriver en retard pour votre rendez-vous hyper important !

Le titre est développé par Coal Supper à qui l’on doit déjà le très curieux The Good Time Garden (uniquement disponible sur PC).

Attendu pour 2024, ce titre a quelque peu attisé notre curiosité ! Qu’en pensez-vous ?

On vous laisse découvrir la première bande-annonce juste là: