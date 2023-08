Saint-Ouen, France – 31 août 2023 – Contact Sales, Nomad Games et Just For Games sont heureux d’annoncer aujourd’hui en édition physique de deux jeux de plateau parmi les plus célèbres du genre : Catan et Talisman.

Vivez vos jeux de plateau préférés d’une toute nouvelle manière avec ces éditions pleines de vie ! Découvrez Talisman: 40th Anniversary Edition sur Playstation 4 et Nintendo Switch dès le 29 septembre 2023, et Catan: Console Edition – Super Deluxe sur Playstation 4, Playstation 5 et Nintendo Switch fin octobre 2023 !