Célébrez les 10 premiers millions de téléchargements et profitez de divers bonus durant la pleine lune.

Ces 10 millions de téléchargements dans le monde semblent indiquer que nombre d’entre vous ont trouvé leur meilleur sommeil avec Pokémon Sleep ! Vous aurez très prochainement encore plus de raisons de mener des recherches sur le sommeil, grâce à un cadeau exclusif ainsi qu’un évènement en jeu lié à la pleine lune.

Afin de célébrer le cap des 10 millions de téléchargements, un cadeau commémoratif sera distribué du vendredi 25 août 2023 à 03:00 UTC au vendredi 22 septembre 2023 à 03:00 UTC. Il contiendra les objets suivants :

1 Ticket de Camping

5 Poké Biscuits

3 Tickets Ingrédients S

1 000 dodopoints

Le Ticket de Camping vous permet de louer un Kit de Camping qui facilite les recherches et le renforcement de Ronflex pendant 7 jours. Un Pokémon supplémentaire rejoindra votre camp durant vos recherches sur le sommeil et si vous lui donnez un Poké Biscuit à l’heure du goûter, vous obtiendrez trois fois plus de points d’amitié que d’habitude ! C’est une façon efficace de vous lier d’amitié avec encore plus de Pokémon !

Utiliser le Ticket de Camping aura également d’autres effets, comme augmenter de 50 % la taille de votre marmite et accélérer l’aide que vous recevez de vos Pokémon de soutien. Vous pouvez aussi utiliser les Tickets Ingrédients pour élargir instantanément votre sélection d’ingrédients et faciliter le renforcement de votre Ronflex.

Il se tiendra également une Journée du doux dodo du mercredi 30 août 2023 au vendredi 1 er septembre 2023 à l’occasion de la pleine lune. Durant cet évènement mensuel, la dodoforce sera multipliée par 1,5 lors de la nuit qui précède la pleine lune et celle qui la suit. Cependant, au cours de la pleine lune (le jeudi 31 août), la dodoforce sera multipliée par 2. Une dodoforce élevée vous permet d’attirer davantage de Pokémon ou de voir des styles de dodo encore plus rares ! Veuillez noter que chaque jour de cet évènement démarre à 04:00 (heure locale) et se termine à 03:59 (heure locale).

Un Lot du doux dodo 1 sera disponible à l’achat du mardi 29 août 2023 à 04:00 UTC au dimanche 3 septembre 2023 à 04:00 UTC, à l’occasion de la Journée du doux dodo. Ce lot contient les objets suivants :

2 Encens Croissance

2 Encens Veine

2 Encens Concentration

9 Super Biscuits

Chaque Encens possède son propre effet, comme celui d’augmenter le nombre de Fragments de Rêve que vous recevez, d’augmenter les points d’expérience reçus par vos Pokémon, ou de faciliter l’obtention d’un rang de recherche plus élevé. Ces boosts seront encore plus efficaces lors de la Journée du doux dodo, au cours de laquelle la dodoforce accumulée sera multipliée. Profitez de cette occasion pour vous lier d’amitié avec des tas de Pokémon et les faire monter en niveau !

Merci de jouer à Pokémon Sleep ! Amusez-vous à remplir votre Dododex pendant la Journée du doux dodo !