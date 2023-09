Voici une annonce de la part de l’équipe de développement:

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.9.0.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros mythiques

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Mirabilis, Soudaine rêverie, et Hel, Reine des morts, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude de soutien

Rêve fantaisiste +

Portée : 1

Permet à la cible d’agir à nouveau. Confère Atq +6 et l’effet suivant à la cible et aux alliés à 2 cases ou moins de la cible (unité exclue) pendant un tour : « les bonus dont l’ennemi bénéficie sont annulés pendant le combat ». Inflige Atq -6 aux ennemis les plus proches à 5 cases ou moins de la cible et aux ennemis à 2 cases ou moins de ces derniers jusqu’à la fin de leur phase. (Ne peut être utilisé sur les unités possédant l’aptitude Chant ou Danse. Cette aptitude est traitée comme Chant ou Danse.) Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude B

Gel Déf/Rés 3

En début de tour, inflige Déf/Rés -6 à l’ennemi avec le total Déf+Rés le plus élevé et aux ennemis à 2 cases ou moins de celui-ci jusqu’à la fin de leur phase.

・ Aptitude A

Pression distante

L’unité riposte peu importe la distance à laquelle se trouve son assaillant. Si PV de l’unité ≥ 25 % au début du combat, confère Vit +5 pendant le combat, mais après le combat, si l’unité a attaqué, elle subit 5 dégâts.

Non compatible :

・ Aptitude C

Mort inévitable +

Pour chaque ennemi à 4 cases ou moins de l’unité, l’unité peut se déplacer jusqu’à l’une des cases les plus proches parmi celles qui sont adjacentes à cet ennemi (sauf si cette case est un terrain impraticable). Inflige Atq/Vit/Déf/Rés -5 aux ennemis à 2 cases ou moins de l’unité pendant le combat. Si Vit de l’unité > Vit de l’ennemi, neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchent l’unité d’en réaliser pendant le combat.

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

Mirabilis, Soudaine rêverie, et Hel, Reine des morts, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Nouvelles armes à améliorer » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.9.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 9 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 9 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/10/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 9 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.9.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 8 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.9.0.

■ Nouvelles armes à améliorer

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Fleur sereine

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Mirabilis, Soudaine rêverie

Falchion mirage

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Itsuki, Guide sans but

Falchion originel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Marth, Prince de lumière

Reginleif d’union

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Eirika, Renouveau promis

Faux de Hel

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Hel, Reine des morts

Cor d’attaque

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Garde, Rien à signaler

Tome fantôme

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Marianne, Adepte sereine

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple clair (A/D) : niveau 11

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Effondrement » de Fire Emblem: Radiant Dawn, et « Avec toi, au jardin d’argent » de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 500.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 12/9/2023 7:00(UTC).

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

Lacune

Le capitaine inflige des dégâts à hauteur de X pendant le combat et les alliés à 3 cases ou moins du capitaine infligent des dégâts à hauteur de 50 % de X pendant le combat (X = la plus grande valeur entre le total des malus de la cible et celui des ennemis à 2 cases ou moins de la cible ; aptitudes spéciales à effet de zone exclues).

Note : cette nouvelle aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 12/9/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Donnel, Villageois estival

・ Zephia, Ruse de dragon

■ Autres modifications

○ Nous corrigerons l’erreur suivante : les combats amicaux sont parfois indisponibles lors de périodes où le mode Raid céleste n’est pas actif.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.