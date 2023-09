Le développeur Sigono revient à la charge avec un nouvel opus de la série d’aventures narratives OPUS.

OPUS : Prism Peak est décrit comme un croisement entre « What Remains of Edith Finch et les films de Makoto Shinkai » (Your Name, Suzume, etc.) et est le « frère spirituel » d’OPUS : Echo of Starsong, sorti sur Switch en 2022 et que nous avions adoré.Prism Peak poursuit la tendance des mondes fantastiques et suit un photographe qui se perd dans un royaume mystérieux. Le scénariste d’Echo of Starsong, Brian Lee, est de retour pour écrire ce récit, dans lequel vous utiliserez un appareil photo pour découvrir les secrets cachés de cette maison inhabituelle, tout en essayant de rentrer chez vous.

La série de jeux vidéo OPUS est une série de jeux d’aventure narratifs développée par le studio indépendant SIGONO. Les jeux OPUS se distinguent par leur narration émotionnelle, leur musique envoûtante et leurs visuels artistiques.

Voici quelques-uns des jeux les plus connus de la série OPUS :

OPUS: The Day We Found Earth : Il s’agit du premier jeu de la série, où les joueurs incarnent un robot nommé Emeth chargé de retrouver la Terre, une planète disparue depuis longtemps. Le jeu se caractérise par une ambiance calme et contemplative, ainsi que par une histoire touchante. OPUS: Rocket of Whispers : Dans ce jeu, les joueurs explorent un monde post-apocalyptique où ils doivent construire une fusée pour envoyer les âmes des défunts vers l’espace. Le jeu aborde des thèmes tels que la solitude, la perte et l’espoir. OPUS: Echo of Starsong : Ce jeu explore des thèmes de science-fiction et suit l’histoire d’une chanteuse d’opéra robotique nommée Lumière. Les joueurs doivent découvrir le mystère derrière une mélodie ancienne tout en voyageant à travers l’univers. OPUS: Bernie’s Dream : Dans ce jeu, les joueurs suivent l’histoire de Bernie, un astronaute endormi à bord d’un vaisseau spatial dérivant dans l’espace. Le jeu mélange des éléments de réflexion et d’exploration pour résoudre les mystères entourant le personnage principal. OPUS: The Day We Found Earth – Collector’s Edition : Cette édition spéciale regroupe le premier jeu de la série, « The Day We Found Earth », avec du contenu bonus, notamment des histoires supplémentaires et de la musique.