Square Enix présente les nouveaux systèmes de combat et de recrutement des monstres dans le dernier RPG de la série DRAGON QUEST MONSTERS

Paris, le 7 septembre 2023 – SQUARE ENIX a annoncé que le futur jeu de rôle DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est désormais disponible en précommande et au préachat numérique exclusivement pour Nintendo Switch sur la boutique officielle Square Enix et chez les revendeurs. Les joueurs précommandant ou préachetant le jeu recevront aussi le « Lot de bienvenue » qui comprend plusieurs objets exclusifs. De plus, l’équipe de Square Enix a aussi révélé plus de détails sur les nouveaux systèmes de combat et de recrutement de monstres du jeu, que les joueurs pourront découvrir lors de la sortie mondiale du jeu, le 1er décembre 2023.

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est le nouvel épisode la série DRAGON QUEST MONSTERS dans lequel les joueurs pourront découvrir l’histoire épique de Psaro le Prince des ombres, un meneur de monstres. Ils rassembleront une équipe de monstres et affronteront des adversaires dans leur quête pour devenir le maître des monstres.

Dans DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres, les joueurs sur Nintendo Switch et les fans de DRAGON QUEST du monde entier pourront :

Recruter des monstres et les envoyer au combat : Les équipes peuvent compter jusqu’à huit membres, quatre dans l’équipe principale et quatre en réserve.

Les joueurs pourront des ordres précis à chaque monstre lors des combats, ou définir une stratégie générale comme « Pas de pitié » ou « Privilégiez les soins », puis les laisser prendre leurs propres décisions.

Leurs monstres entreront parfois en frénésie grâce à l’énergie du désespoir. Cela leur permettra d’infliger plus de dégâts et d’agir plus souvent si la victoire semble difficile à obtenir.

Enrichir leur collection de monstres : il existe de nombreuses façons d’ajouter de nouveaux monstres à sa collection.

En remportant certains combats, un monstre ennemi proposera parfois aux joueurs de rejoindre leur équipe.

En utilisant la compétence « Démonstration de force », ils pourront essayer de convaincre certains adversaires de les rejoindre.

Au cours de leurs aventures, les joueurs croiseront parfois des meneurs qui accepteront de fusionner leurs monstres avec leurs vôtres pour créer de toutes nouvelles créatures… qu’ils laisseront au joueur la possibilité de les conserver ensuite !

Les joueurs pourront utiliser des objets à base de viande ou d’autres nourritures pour augmenter les chances de recruter un monstre ou pour rendre votre « Démonstration de force » encore plus convaincante.

Utiliser la puissance de la synthèse pour créer de nouveaux monstres : Les joueurs pourront combiner deux monstres parents pour en créer un nouveau.

Le système de synthèse a été retravaillé pour DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des ombres, et propose des combinaisons plus intuitives que les vétérans et les débutants pourront découvrir.

Débloquer de nouveaux talents pour les monstres : Il existe trois grandes catégories de talent, chacune comprenant un mélange de compétences, de sorts, de bonus d’attributs et plus. Les joueurs y trouveront des sorts de soins capables de leur sauver la vie, d’autres capables de transformer leurs monstres en redoutables attaquants ou en tanks impossibles à tuer. Une des catégories de talent tire même son nom de monstres bien connus…

Faire passer les talents des monstres au niveau supérieur : ils déloqueront de nouveaux ensembles de sorts et de capacités en distribuant les points de talent obtenus durant les combats et/ou à d’autres occasions.

Transmission des talents grâce à la synthèse : un jeune monstre synthétisé disposera de son propre talent, mais il peut aussi en hériter de ses parents. Comprendre ce principe est très important pour créer de puissantes créatures. Il existe de nombreux talents à obtenir.

Gérer la taille et le rang des monstres de leur équipe : les monstres existent en deux tailles : petit ou grand.

Tailles : Les petits monstres occuperont un emplacement dans l’équipe des joueurs. Les grands en occuperont deux. Les joueurs pourront faire une équipe avec quatre petits monstres, ou deux grands, ou encore deux petits et un grand. Les grands monstres disposent de statistiques plus élevées que leurs versions plus petites, et agissent plusieurs fois par tour lors des combats.

Rangs : Selon leur type, les monstres reçoivent un des neuf rangs suivants : G, F, E, D, C, B, A, S ou X, du plus bas au plus élevé. Parmi les monstres de rang S, les joueurs retrouveront de nombreux ennemis célèbres de la série. Quant au Rang X, il ne contient que les monstres les plus redoutables.



Relever les défis dans les arènes de combat de deux mondes différents !

Au fur et à mesure que Psaro progresse dans l’histoire, deux arènes de combat deviendront disponibles pour mettre à l’épreuve la puissance de vos monstres : le Colisée de Chandor dans le monde humain de Terrestria et l’Extrêmarène du royaume des monstres de Nadiria.

Les joueurs devront triompher de tous les meneurs de monstres dans chaque arène lors de la quête de Psaro pour mettre sur pied une armée capable de triompher du Maître des monstres !

Retrouver des personnages de DQXI et rencontrez de nouveaux amis

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres comprend plus de 500 monstres à apprivoiser, tels que : Jasper déchaîné et Krystalinda de DRAGON QUEST XI : Les Combattants de la destinée Grornithox et des monstres inédits comme vudœil. Et beaucoup d’autres à découvrir et à synthétiser…



DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres est désormais disponible en précommande et au préachat numérique exclusivement pour Nintendo Switch sur la boutique officielle Square Enix et chez les revendeurs. Les joueurs précommandant ou préachetant le jeu recevront aussi le « Lot de bienvenue » qui comprend :

Boucles d’oreilles nébuleuses x1

Lunettes d’érudit x1

Balle bonus x5