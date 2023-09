Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 28 aout au 3 septembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Aucune sortie cette semaine, Pikmin 4 reprend donc le lead.

01./03. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 34.240 / 786.833 (+9%)

02./01. [PS5] Armored Core VI: Fires of Rubicon # <ACT> (From Software) {2023.08.25} (¥7.900) – 18.801 / 134.194 (-84%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.488 / 5.465.329 (+13%)

04./02. [PS4] Armored Core VI: Fires of Rubicon # <ACT> (From Software) {2023.08.25} (¥7.900) – 10.903 / 58.852 (-77%)

05./05. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 7.206 / 1.847.948 (-6%)

06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.202 / 3.250.643 (-4%)

07./08. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 5.563 / 5.111.980 (+2%)

08./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.471 / 5.276.341 (+9%)

09./13. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 4.393 / 1.293.703 (+19%)

10./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.387 / 4.102.326 (-8%)

Aucune sortie majeure, mais la Nintendo Switch augmente encore cette semaine sans aucune raison majeure.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 83.222 | 71.702 | 98.168 | 2.767.120 | 2.976.586 | 30.491.167 | | PS5 # | 52.093 | 42.730 | 20.292 | 1.902.631 | 688.302 | 4.280.020 | | XBS # | 6.685 | 3.440 | 5.438 | 94.041 | 195.054 | 492.436 | | PS4 # | 975 | 672 | 10 | 53.496 | 628 | 9.471.263 | | 3DS # | 37 | 59 | 56 | 2.535 | 9.344 | 24.600.432 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 143.012 | 118.603 | 123.964 | 4.819.823 | 3.869.914 | 70.527.564 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 48.588 | 38.217 | 18.431 | 1.649.999 | 618.338 | 3.709.944 | | PS5DE | 3.505 | 4.513 | 1.861 | 252.632 | 69.964 | 570.076 | | XBS X | 2.895 | 2.869 | 4.175 | 45.775 | 85.459 | 218.186 | | XBS S | 3.790 | 571 | 1.263 | 48.266 | 109.595 | 274.250 | |NSWOLED| 63.305 | 52.125 | 66.442 | 1.917.104 | 1.605.456 | 5.489.116 | | NSW L | 10.177 | 10.597 | 8.869 | 374.266 | 468.818 | 5.477.960 | | NSW | 9.740 | 8.980 | 22.857 | 475.750 | 902.312 | 19.524.091 | | PS4 | 975 | 672 | 10 | 53.496 | 628 | 7.895.540 | |n-2DSLL| 37 | 59 | 56 | 2.535 | 9.344 | 1.205.487 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+