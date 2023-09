La simulation de ferme rencontre l’aventure fantastique dans le monde façonné avec amour d’Azoria

Vancouver, B.C. – 8 septembre 2023 – Phoenix Labs a célébré aujourd’hui la sortie de Fae Farm, le deuxième jeu du studio après Dauntless, son premier titre joué par 30 millions de joueurs sur de multiples plateformes. Fae Farm est la lettre d’amour de Phoenix Labs aux jeux de simulation de ferme chaleureux et est désormais disponible sur Nintendo Switch et sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

​​

​Empreint de magie et de mystère, Fae Farm convie les joueurs dans un pays merveilleux où ils pourront construire la vie de conte de fée de leurs rêves, en cultivant leur potager, capturant des bestioles, élevant des animaux de ferme et en fabriquant un large éventail d’objets uniques pour personnaliser leur maison ainsi que l’apparence de leur personnage. L’ambiance chaleureuse rayonne aux quatre coins d’Azoria, dans des environnements variés, et à travers les personnages charmants et les créatures mignonnes peuplant l’île. Les joueurs peuvent également se lier d’amitié avec de nombreux personnages au cours de leur aventure, et peut-être même tomber amoureux et se marier !

​

​Fae Farm peut être joué en solo, ou à plusieurs (jusqu’à quatre en multijoueurs en ligne). Le jeu est doté d’une fonctionnalité cross-play, permettant aux joueurs de partager leurs aventures avec d’autres personnes, quelle que soit leur plateforme de jeu préférée. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent également jouer localement grâce à la fonction sans-fil intégrée.

​​

​« Les équipes ont réellement donné vie à la simulation de ferme chaleureuse à laquelle nous avons toujours souhaité jouer et je suis émerveillé à chaque fois que je reconnais l’intention qui se cache derrière chaque recoin du magnifique monde de Fae Farm », a déclaré Isaac Epp, Game Director de Fae Farm au sein de Phoenix Labs. « Il a été particulièrement gratifiant de mettre le jeu entre les mains des joueurs cette année, et de les voir découvrir la profondeur et l’étendue du gameplay de Fae Farm. J’ai hâte de voir toutes les adorables réalisations des joueurs dans les mois et les années à venir. »

​​

​Sur PC, les joueurs peuvent acheter l’Édition Standard de Fae Farm pour 39,99€ comprenant le jeu de base ou l’Édition Deluxe pour 59,99€ comprenant le jeu de base, les deux premiers packs de contenu post-lancement lorsqu’ils sortiront ainsi que la bande originale de Fae Farm. Les joueurs qui achètent le jeu sur Nintendo Switch recevront également les deux premiers packs de contenu post-lancement gratuitement.