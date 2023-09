Découvrez Days of Doom, le nouveau RPG Roguelite au tour par tour d’Atari qui sortira le 21 septembre

New-York, Etats-Unis – le 8 septembre 2023 – Days of Doom, le nouveau RPG Roguelite au tour par tour d’Atari déchaînera le chaos sur PC et consoles le 21 septembre 2023, comme révélé cette semaine à l’occasion du FEAR FEST 2023 de Feardemic.

Dans Days of Doom, l’expression « l’Enfer sur Terre » prend tout son sens. Les joueurs devront affronter toutes sortes de monstres maléfiques sortis des profondeurs du monde souterrain, les dangers surnaturels ne connaissant pas de limites. C’est aux joueurs de construire, développer et maintenir un havre de paix pour les derniers survivants de l’humanité, dans un monde ravagé et perfide. Ils devront recruter une bande de héros pour affronter les hordes de zombies, des goules, des pillards et bien plus encore afin d’atteindre le Sanctuaire.

Days of Doom mélange avec brio des éléments de RPG et de simulation de survie avec des mécanismes intuitifs de construction de bases et des tactiques d’équipe au tour par tour, offrant une expérience de jeu qui exige beaucoup d’habilitée et une attention constante. Les joueurs devront se préparer à des surprises et à des défis sans fin, aucune partie de Days of Doom n’étant identique à une autre. Le paysage est généré de manière aléatoire et les ennemis sont imprévisibles, de sorte que chaque partie offre une nouvelle occasion d’affiner ses compétences de survie, poussant ainsi le joueur au sommet de son art.

Days of Doom s’invite également à l’ultime célébration de l’horreur de Feardemic dans le cadre du Black Summer Fear Fest sur Steam, accompagné d’une collection de jeux du même genre, en devenir ou déjà établis, couvrant un large éventail de sous-genres horrifiques. Consultez l’événement officiel sur Steam pour découvrir les titres présentés et une interview du producteur d’Atari responsable de Days of Doom.