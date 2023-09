Les amateurs de jeux vidéo et de course automobiles reconnaîtront d’ailleurs la Mygale F4, mise à l’honneur cette année encore lors du GP Explorer de Squeezie !

À propos de Hot Lap Racing :

Hot Lap Racing est un jeu de course « simulation arcade » propulsé par un moteur de jeu maison créé spécialement pour le jeu.

Découvrez l’histoire du sport automobile, des GT et prototypes à la Formule 1 historique, et faites la course contre vos amis ou affrontez d’autres joueurs en ligne !

De vraies voitures. De vrais circuits. Pilotes réels. Vous, en vrai ! Il est temps de vivre le frisson de la vraie compétition !

Choisissez parmi plus de 30 voitures représentant diverses catégories et époques du sport automobile, telles que les voitures présentées dans la bande-annonce et bien plus encore.

Découvrez plus de 50 circuits et tracés, y compris des circuits sous licence FIA grade 1 et grade 2.

Défiez de véritables champions, des étoiles montantes aux pilotes célèbres qui ont contribué à l’histoire du sport automobile !