Paris, le 12 septembre 2023 – Le Grinch : Les Aventures de Noël est le premier jeu vidéo depuis 16 ans basé sur le célèbre livre pour enfants Comment le Grinch a volé Noël ! du légendaire auteur Dr Seuss. Outright Games vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce mettant en valeur les graphismes colorés du jeu, véritable hommage aux illustrations originales du livre.

Bandai Namco Europe et Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, sont fiers de dévoiler pour la première fois des extraits du jeu inspiré de cette franchise populaire. Vous retrouverez dans la bande-annonce le monstre vert et son fidèle chien Max en pleine action, sautant de plateforme en plateforme pour récupérer des bonus festifs comme le lasso en sucre d’orge ou les boules de neige paralysantes.

Le Grinch : Les Aventures de Noël est un jeu familial conçu pour offrir un maximum d’accessibilité aux plus jeunes. Son mode coopératif asymétrique permet au permier joueur d’incarner le Grinch, le second prenant le contrôle de son compagnon canin, Max.

Récemment dévoilé à la Gamescom de Cologne, où une version jouable était disponible, le premier titre depuis 16 ans basé sur ce personnage emblématique constitue pour la nouvelle génération de fans une formidable porte d’entrée dans l’univers du Dr Seuss.

Le Grinch : Les Aventures de Noël sera disponible le 13 octobre sur Nintendo Switch en version physique et sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC en version digitale.