Le 12 octobre, lancez-vous dans une aventure Dinotastique tirée de la célèbre série animée Dino Ranch !

Paris – Le 13 septembre 2023 – Avis aux amateurs de Dinosaures très mignons, Dino Ranch – Mission Sauvetage donne un aperçu de ses adorables créatures dans un teaser et de nouvelles images !

Rejoignez l’univers passionnant de Dino Ranch, la série animée qui a conquis le cœur de millions d’enfants, et préparez-vous à une expérience débordante de plaisir dinotastique ! Plongez dans cette aventure épique où vous découvrirez des mini-jeux palpitants et passerez un moment amusant avec vos dino-mites préférés !

Développé par Redox Interactive, Dino Ranch – Mission Sauvetage sera disponible le 12 octobre 2023 sur Nintendo Switch, en édition physique et numérique.

À propos de Dino Ranch – Mission Sauvetage

Alerte au Ranch ! Les œufs de Dino-mites ont disparu et la paix du Ranch Cassidy est en péril ! Vous seul avez le pouvoir d’aider notre indéfectible trio de Ranchers Jon, Min et Miguel à retrouver les œufs et à ramener la paix au Ranch. Mais faites attention, les malicieux Trouble-corne pourraient bien avoir un lien avec toute cette histoire…

Sur terre comme dans les airs, embarquez dans une aventure fantastique où vous pourrez explorer le Ranch où vivent de nombreux Dinos, accomplir les missions alentour pleines de rebondissements et faire éclore de tous nouveaux œufs de dinosaures ! Sprintez aux côtés de Jon et Blitz, prenez soin des adorables Dino-mites avec Min et Clover, et construisez et réparez des inventions farfelues avec Miguel et Tango pour résoudre le mystère des œufs disparus. Entre amitié, vivre ensemble et travail d’équipe, il va falloir redoubler d’efforts pour relever ce nouveau défi !

Prêt à partir à la conquête de l’Ouest pour rétablir la paix du monde coloré de Dino Ranch ?

Yee-haaaw !

Caractéristiques

Jouez pour la toute première fois au jeu vidéo inspiré de la pétillante série animée Dino Ranch !

• Rejoignez vos héros préférés Jon, Min et Miguel, et partez à la découverte d’un monde où cowboys et dinosaures se rencontrent pour partir à l’aventure et jouer à des mini-jeux amusants tout plein d’action.

• Explorez ! Filez comme le vent aux côtés de Jon et Blitz alors qu’ils sillonnent Ranch et alentours à vitesse grand V ! Incarnez le duo électrique dans des mini-jeux pleins de rebondissements pour retrouver les œufs perdus et montrer vos incroyables talents au lasso !

• Soignez vos dinos : Glissez-vous dans la peau d’un vrai Dino-docteur avec Min et Clover, les soigneurs de la Dino-couveuse. Prenez soin d’adorables bébés dinosaures en leur donnant tout le confort nécessaire pour les voir éclore.

• Construisez et réparez : Toute grande aventure requiert une dose d’ingéniosité ! Faites équipe avec Miguel pour construire et réparer des inventions essentielles aux Ranchers, et surmontez les obstacles avec l’explosive Tango et sa puissante charge.

• Comme dans la série : Retrouvez la voix originale de Pa (ou Bo de son prénom), grand héros du Ranch, en narrateur tout au long du jeu ! Entièrement doublé par l’acteur officiel en Français, Italien, Espagnol, et Allemand, le jeu permettra même aux plus petits Rancheroos de profiter du jeu sans se soucier de la lecture.

Montez en selle et devenez un véritable Dino-Rancher dans l’aventure Dino Ranch – Mission Sauvetage. Le sort du ranch est entre vos mains !

Dino Ranch – Mission Sauvetage sera disponible le 12 octobre 2023 sur Nintendo Switch, en édition physique et numérique.