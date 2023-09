Les privés chevronnés de Doinksoft (Devolver Bootleg) et les fans de Columbo de Devolver Digital (Devolver Bootleg) ont enfilé leurs imperméables miteux pour affronter une grosse averse d’action en scrolling latéral : Gunbrella est disponible dès maintenant sur PC et Nintendo Switch au prix de 14,79 €.

Les détectives les plus aguerris peuvent se tourner vers la Deluxe Edition, vendu au prix de 24,54 €. Elle contient :

L’excellent jeu Gunbrella

Une bande dessinée numérique, écrite par Maurizio Furini et Federico Chemello

La bande originale de 53 pistes, composée par Britt Brady et Hyperstepp, en format numérique

La bande dessinée offre 30 pages d’illustrations en couleurs par les artistes Alberto Massaggia, Giulia Giacomino et Genny Ferrari. Les trois histoires regroupées dans cette petite anthologie explorent le passé des méchants les plus mystérieux du jeu, offrant un aperçu de la terrible vérité cachée derrière leurs sombres ambitions et obsessions.

Gunbrella délivre un savoureux cocktail d’action au sein d’environnements sublimes et variés. Interrogez des hurluberlus, plus étranges les uns que les autres, et profitez de votre Gunbrella pour planer, esquiver, plonger et vous balancer dans ce décorum intense, dont il faudra collecter les déchets et autres pièces détachées pour récupérer des munitions et des améliorations.

Votre outil diabolique ne sera pas de trop pour mener à bien cette enquête musclée et démêler une cabale fomentée par des goules, des gangsters, des flics et autres gourous, sur fond d’incurie industrielle.

Gunbrella est un jeu d’action et d’aventure sombre, en défilement latéral, dans un monde qui dépend d’une ressource naturelle qui diminue dangereusement. Enfilez les bottes trempées d’un bûcheron bourru pour une quête rocambolesque visant à rétablir la balance. Une vengeance, en somme.

