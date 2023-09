Pour la toute première fois, les joueurs peuvent créer leurs propres niveaux Bomberman et les partager en ligne. Haricot sur le gâteau, Bean Bomber de Fall Guys rejoint la partie !

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui que la version numérique de SUPER BOMBERMAN R 2 (SBR2) est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam et Nintendo Switch™. Les versions physiques du jeu sortiront demain, 14 septembre, dans les régions EMEA.

SBR2 promet encore plus d’action qu’auparavant avec un tout nouveau mode histoire, les modes bataille appréciés par les fans, ainsi qu’un nouvel ajout chaotique à l’héritage Bomberman : le Mode Château. Les joueurs peuvent également créer des cartes personnalisées et les partager en ligne grâce au nouvel outil d’édition de niveau. Le nombre de niveaux à explorer entre amis et en famille est donc illimité !

De nouvelles têtes rejoignent des personnages familiers dans SBR2. L’adorable Bean Bomber, tiré de Fall Guys, jeu à succès d’Epic Games, retrouve l’équipe Bomberman pour encore plus de fun explosif ! En collaboration avec Epic Games, les fans peuvent télécharger le personnage jouable Bean Bomber depuis la boutique in-game.

Modes Bataille compris dans SBR2 :

Château : des batailles asymétriques à 1 vs 15 dans un nouveau mode attaque contre défense ! Le joueur défensif a pour mission de créer une carte et d’y placer des pièges afin de ralentir les joueurs offensifs. Plusieurs options de terrain, placements de mur, mécaniques de défense et l’aide d’un nouveau type de personnage nommé « Ellon » sont à la disposition du joueur défensif. Les joueurs offensifs doivent tenter de déjouer les pièges de la défense afin d’atteindre tous les coffres et de s’emparer de la victoire !

Bataille 64 : ce mode battle royale classique voit s'affronter 64 joueurs, et seul l'un d'entre eux pourra en sortir victorieux.

ce mode battle royale classique voit s’affronter 64 joueurs, et seul l’un d’entre eux pourra en sortir victorieux. Grand Prix : dans ce mode de jeu, deux équipes se battent pour remporter des cristaux et éliminer les autres joueurs.

dans ce mode de jeu, deux équipes se battent pour remporter des cristaux et éliminer les autres joueurs. Standard : le mode bataille classique de SUPER BOMBERMAN R 1 et SUPER BOMBERMAN R ONLINE fait son grand retour.

Créer, jouer et partager de nouveaux niveaux !

L’éditeur de niveau est un nouvel outil puissant qui permet aux joueurs de concevoir leurs propres niveaux et de les partager en ligne pour que d’autres personnes puissent s’y affronter dans le mode bataille « Château ». Le nombre de niveaux proposés dans SBR2 est ainsi infini !