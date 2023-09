SEGA a aujourd’hui diffusé un dessin animé inédit, afin de donner aux fans un avant-goût du récit qui sera développé dans la prochaine mise à jour de Sonic Frontiers, The Final Horizon.

The Final Horizon est la troisième mise à jour gratuite pour Sonic Frontiers et sera disponible le 28 septembre prochain. A la clé de cette mise à jour, des éléments narratifs inédits, de nouveaux défis, ainsi que la possibilité d’incarner Tails, Amy et Knuckles.

Sonic Frontiers est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et Steam.