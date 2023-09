KONAMI et WayForward font équipe pour lancer Contra: Operation Galuga sur les plateformes de jeu modernes

Konami Digital Entertainment B.V. et WayForward annoncent aujourd’hui que Contra: Operation Galuga – le nouvel opus de la légendaire série de jeux vidéo run-‘n’-gun Contra – sortira sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam et Nintendo Switch™. Développé par WayForward, studio derrière l’acclamé Contra 4, Contra: Operation Galuga est prévu pour début 2024 et bénéficiera également d’une version physique pour consoles.

Contra: Operation Galuga revient aux racines classiques de la série avec une réinterprétation complète du jeu Contra original des années 1980 sorti sur NES / arcade. Les armes et environnements iconiques rencontrent de nouveaux niveaux, de nouveaux ennemis et boss, de nouvelles mécaniques de jeu, un système de power-up mis à jour ainsi que des graphismes et sons modernes.

Appréciés par les fans, les commandos d’élite Bill Rizer et Lance Bean sont à nouveau déployés dans la bataille contre le groupe terroriste Red Falcon, qui a transformé l’île de Galuga, autrefois paisible, en une zone de guerre où le sort de l’humanité est en jeu.

Jusqu’à deux joueurs peuvent s’associer en co-op dans le Mode Histoire, et jusqu’à quatre joueurs peuvent faire équipe dans le Mode Arcade, où ils devront courir, sauter et tirer à travers huit niveaux comprenant la jungle, la cascade et une balade en hovercycle à travers une base ennemie. Des armes iconiques telles que le tir dispersé, le laser et les missiles à tête chercheuse font leur retour – avec désormais la possibilité d’empiler deux armes du même type pour une plus grande puissance de tir – et les armes en trop peuvent être sacrifiées pour utiliser d’impressionnantes capacités de Surcharge. Les vétérans de Contra tout comme les néophytes pourront profiter de l’action intense grâce à trois niveaux de difficulté et différentes options de challenge.

Principales fonctionnalités :

Un pionnier du genre run-‘n’-gun fait son retour, repensé et encore plus rempli d’action qu’auparavant !

Huit niveaux explosifs ! Une jungle à infiltrer, une cascade à gravir, une base ennemie à traverser en hovercycle et plus encore !

Faites équipe ! Jusqu’à deux joueurs en co-op dans le Mode Histoire et jusqu’à quatre joueurs dans le Mode Arcade.

Plusieurs personnages jouables avec des capacités différentes !

Des combats de boss épiques qui remplissent l’écran !

Des armes iconiques et de nouveaux ajouts, avec désormais des améliorations empilables et des capacités de Surcharge incroyables !

Plusieurs options de difficulté et une multitude de contenu additionnel.