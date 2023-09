Façonnez votre propre légende et découvrez cinq nouvelles histoires l’année prochaine

Paris, le 14 septembre 2023 – Aujourd’hui, durant le Nintendo Direct, SQUARE ENIX® a présenté SaGa Emerald Beyond, un tout nouvel opus original de la série RPG culte. Le fameux compositeur de la série, Kenji Ito, s’occupera de la bande-son, et le célèbre dessinateur Satoshi Kuramochi se chargera des illustrations. Dans SaGa Emerald Beyond, vous retrouverez les systèmes de combat et de scénario Free-Form emblématiques de la série, en vue de l’expérience SaGa ultime, que vous soyez fan de longue date de la série ou simple néophyte. SaGa Emerald Beyond sera disponible au format numérique en 2024 sur Nintendo Switch™, consoles PlayStation®5 (PS5®), consoles PlayStation®4 (PS4®), PC (STEAM®) ainsi que sur les appareils iOS et Android.

Cette nouvelle bande-annonce présente les différents héros de SaGa Emerald Beyond, provenant tous de mondes distincts, avec cinq histoires sensationnelles à découvrir. Les joueurs pourront se lancer dans l’histoire avec l’un des six protagonistes au choix et, en se laissant guider par de mystérieuses vagues d’émeraude, partiront explorer 17 mondes saisissants où ils croiseront des personnages extrêmement variés (monstres, robots, vampires…) afin de créer leur propre récit. SaGa Emerald Beyond pousse encore plus loin le système de scénario Free-Form qui a fait le succès de la série SaGa, en offrant plus de libertés que jamais pour changer le cours du scénario, chaque intrigue étant modifiée par leurs choix et leurs actions. La bande-annonce présente aussi le système stratégique de combat au tour par tour le plus abouti de la série à ce jour.

Outre la bande-annonce, SQUARE ENIX a aussi présenté les illustrations préliminaires des six protagonistes. Les joueurs pourront commencer leur histoire en sélectionnant un des protagonistes suivants. Ils possèdent tous la capacité rare de pouvoir observer les vagues d’émeraude qui guideront leur destin :

Tsunanori Mido – Un homme capable de manipuler des kugutsu, des marionnettes animées, et qui est chargé de protéger la barrière autour de sa ville, Miyako City. À la suite des nombreux événements surnaturels ravageant la ville, Tsunarori part explorer d’autres mondes afin de trouver quatre esprits élémentaires capables de restaurer l’ordre dans le monde spirituel.

Ameya – Apprentie sorcière de passage à Miyako City, se faisant passer pour une étudiante afin de terminer sa formation. Après s'être fait attaquer par un homme inconnu, elle a perdu presque tous ses pouvoirs, et doit trouver un moyen de les récupérer afin de réussir son ultime épreuve.

Siugnas – Vampire immortel régnant sur Yomi, un monde recouvert par les ténèbres, où il porte le nom de roi lugubre. Mais après avoir été trahi et dépossédé de son trône, Siugnas se retrouve à Brighthome, lieu où se rassemblent les guerriers morts. Il se lance dans une quête pour récupérer ses pouvoirs et retrouver les autres guerriers de son escouade.

Diva No.5 – Une cantatrice robotique originaire du monde d'Avalon, conçue pour chanter et danser. Après avoir interprété une chanson interdite, la mémoire et les capacités de chant de Diva ont été scellées, l'empêchant de gagner sa vie ou d'apprécier la musique. Dans son désespoir, Diva décide d'abandonner son corps « humain », et sans plus y réfléchir, quitte Avalon après avoir accepté une invitation d'une organisation secrète.

Bonnie et Formina – Deux nouvelles recrues et partenaires des forces de police de Capitol City, qui enquêtent à propos d'une tentative d'assassinat du président. Ayant comme seuls indices la déclaration d'un suspect potentiel clamant que le président est un traître et un étrange objet triangulaire, ils partent explorer d'autres mondes afin de découvrir la vérité sur cet incident.

SaGa Emerald Beyond est le tout dernier opus de la série SaGa Project de SQUARE ENIX, comprenant pour le moment les versions occidentales de Romancing SaGa -Minstrel Son- Remastered, Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, le jeu mobile à succès Romancing SaGa™ Re;univerSe™, ainsi que SaGa Frontier Remastered. SaGa Emerald Beyond sera disponible au format numérique en 2024 sur Nintendo Switch, PS5, PS4, PC (STEAM®), iOS et Android.