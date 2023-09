Fraichement disponibles sur consoles, la version Nintendo Switch de Mortal Kombat 1 fait beaucoup parler ces derniers jours. En effet, les joueurs se plaignent de la qualité graphique et des performances du jeu, à tel point que le créateur de la série, Ed Boon, a répondu à ce sujet dans une interview donnée à la BBC Newsbeat. Les préoccupations et les problèmes soulevés « seront absolument résolus » et tout ce qui pose problème est déjà sur leur liste et sera corrigé.

Le jeu bénéficiera du même soin apporté à la version Nintendo Switch de Mortal Kombat 11. Il reconnait que ce n’est pas acceptable et que NetherRealm Studios a confié le gros du travail aux studios Shiver Entertainment (ayant déjà travaillé sur MK11 Switch) et Saber Interactive.

Affaire à suivre…