L’éditeur Dangen Entertainment et le développeur Pinix Games annoncent Alina of the Arena sur consoles dont la Nintendo Switch, un an après sa sortie sur PC. Prévu pour la fin d’année, le titre est composé à la fois d’éléments de roguelike, de deck-building et de tactique, combinant les meilleurs éléments de chaque genre d’après les créateurs du jeu.

Les joueurs sont plongés dans le rôle d'Alina, une gladiatrice redoutable qui doit s'engager dans un combat acharné devant une foule assoiffée de sang pour survivre, round après round.

La tactique d’Alina of the Arena, basée sur les hexagones, met l’accent sur le positionnement stratégique plutôt que sur l’attaque et la défense. Les joueurs peuvent déjouer leurs adversaires en les incitant à s’attaquer les uns les autres, en utilisant le terrain ou même en récupérant des objets jetés dans l’arène par la foule pour prendre l’avantage, créant ainsi des affrontements tactiques palpitants.