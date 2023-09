Paris, le 21 septembre 2023 – MY HERO ULTRA RUMBLE, le jeu de battle royal multijoueur en ligne basé sur l’univers My Hero Academia, sortira le 28 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu et Ibara Shiozaki rejoignent le casting des personnages déjà présents dans la bêta ouverte de MY HERO ULTRA RUMBLE. Les joueurs peuvent désormais choisir parmi 18 héros et méchants pour créer une équipe et se battre pour la victoire. Huit équipes de trois s’affronteront pour être la dernière debout et survivre dans un vaste niveau, mais aussi rester en mouvement alors que la zone de combat se rétrécit au fil du temps, les forçant à rencontrer leur dangereux adversaires.

Les joueurs peuvent prendre une longueur d’avance dans le jeu en suivant le compte X (Twitter) My Hero ULTRA RUMBLE : les cadeaux seront distribués dans le jeu le jour de la sortie en fonction du nombre total d’abonnés sur la page !

Les batailles seront féroces car chaque personnage poussera son Alter au meilleur de ses capacités. Héros ou méchant, il est temps de s’échauffer, le combat commence la semaine prochaine !