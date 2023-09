Niantic est fier d’annoncer que le nouveau jeu Monster Hunter Now sorti la semaine dernière vient d’atteindre les 5 millions de téléchargement et cela juste avant le Tokyo Game Show. Pour fêter cela, Niantic offre aux chasseurs 5 000 Zenny et deux Paintballs. Pour obtenir ces cadeaux, veuillez rentrer ce code de remboursement : MHN5M.

Deuxième annonces, le premier événement de Monster Hunter Now aura lieu le weekend prochain et portera le nom de « Invasion de Diablos ». Le Diablos est un monstre très puissant qui demande une préparation et une chasse en équipe des plus précises, alors appelez vos coéquipiers chasseurs et préparez vous bien.

L’événement prendra place samedi 23 septembre 2023, de 13 h à 16 h et dimanche 24 septembre 2023, de 13 h à 16 h.

Les Diablos apparaîtront plus fréquemment dans les régions désertiques et des quêtes événementielles limitées dans le temps seront disponibles pendant la durée de l’événement. Il sera possible d’obtenir des récompenses si vous prenez des photos des Diablos en mode AR.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’événement, veuillez consulter le blog officiel.

Enfin, les récompenses suite aux pré-inscriptions sont en cours de distribution et devrait arriver dans les sacs des chasseurs rapidement.