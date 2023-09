Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 11 au 17 septembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Trois « grosses » sortie cette semaine et trois déceptions. Super Bomberman R 2 est deuxième, mais fait bien moins que le premier (39k), pourtant jeu du line-up. Baten Kaitos I & II HD Remaster fait un score timide mais prévisibile et One Piece: Pirate Warriors 4 – Deluxe Edition qui ressort pour profiter de la hype du Gear 5 atteint quand même les 6k.

Software :

01./01. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 23.489 / 841.335 (-24%)

02./00. [NSW] Super Bomberman R 2 <ACT> (Konami) {2023.09.14} (¥5.450) – 11.588 / NEW

03./07. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 9.319 / 5.128.233 (+34%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.844 / 5.484.620 (-15%)

05./00. [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster <Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean \ Baten Kaitos: Origins> <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.09.14} (¥5.400) – 7.975 / NEW

06./00. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 – Deluxe Edition <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2023.09.14} (¥6.800) – 6.041 / NEW

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.981 / 3.263.470 (-13%)

08./09. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 4.899 / 1.859.685 (-28%)

09./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.581 / 5.285.999 (-10%)

10./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 4.277 / 3.462.838 (-44%)

Hardware :

Sans sortie majeure, semaine de baisse globale même si la Nintendo Switch reste à un score plutôt haut pour une console sortie en 2017…

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 71.578 | 80.057 | 127.558 | 2.918.755 | 3.287.020 | 30.642.802 | | PS5 # | 38.611 | 43.623 | 11.180 | 1.984.865 | 702.346 | 4.362.254 | | XBS # | 1.670 | 4.375 | 14.077 | 100.086 | 209.590 | 498.481 | | PS4 # | 383 | 828 | 12 | 54.707 | 651 | 9.472.474 | | 3DS # | 21 | 35 | 29 | 2.591 | 9.447 | 24.600.488 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 112.263 | 128.918 | 152.856 | 5.061.004 | 4.209.054 | 70.768.801 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 35.865 | 40.104 | 8.739 | 1.725.968 | 629.304 | 3.785.913 | | PS5DE | 2.746 | 3.519 | 2.441 | 258.897 | 73.042 | 576.341 | | XBS X | 660 | 1.938 | 866 | 48.373 | 86.500 | 220.784 | | XBS S | 1.010 | 2.437 | 13.211 | 51.713 | 123.090 | 277.697 | |NSWOLED| 52.998 | 59.689 | 96.889 | 2.029.791 | 1.850.722 | 5.601.803 | | NSW L | 9.077 | 10.296 | 4.986 | 393.639 | 480.444 | 5.497.333 | | NSW | 9.503 | 10.072 | 25.683 | 495.325 | 955.854 | 19.543.666 | | PS4 | 383 | 828 | 12 | 54.707 | 651 | 7.896.751 | |n-2DSLL| 21 | 35 | 29 | 2.591 | 9.447 | 1.205.543 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+